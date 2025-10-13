Advertisement

إقتصاد

كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:31
Doc-P-1428867-638959592760356548.png
Doc-P-1428867-638959592760356548.png photos 0
وجّه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان رسالة بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث، الذي يصادف في الثالث عشر من تشرين الأول، تحت شعار: "تمويل المرونة لا الكوارث"، تزامنًا مع يوم البيئة العربي الذي يحمل شعار: "معًا من أجل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتعزيز القدرة على الصمود".
وأوضح كومان أن الهدف من المناسبة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والاستعداد لمواجهة الكوارث، مشددًا على ضرورة تحويل الاهتمام من تمويل الاستجابة بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في بناء مجتمعات قادرة على الصمود.
وأشار إلى أن تقرير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025، بعنوان "المرونة تؤتي ثمارها", حذّر من ارتفاع الكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية التي بلغت أكثر من 195.7 مليار دولار في عام 2023، مؤكدًا أن المرونة أصبحت ضرورة لا خيارًا لمواجهة الأزمات المناخية والبيئية المتزايدة.

وفي سياق متصل، شدد كومان على أن تأهيل الأراضي الزراعية في الدول العربية يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والحد من آثار التصحر والجفاف، داعيًا إلى تطوير البنية التحتية الزراعية وتطبيق الممارسات المستدامة التي تضمن استدامة النظم البيئية.

كما استعرض الأمين العام الجهود التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في مجالات مواجهة الكوارث وحماية البيئة، من خلال الاستراتيجية العربية للحماية المدنية، والقانون العربي النموذجي لحماية البيئة، والخطط الإعلامية للتوعية من مخاطر الكوارث.
وختم داعيًا الدول الأعضاء إلى إحياء المناسبتين عبر فعاليات وطنية وعربية تسلّط الضوء على أهمية الاستعداد والتأهب لحماية الإنسان والبيئة على حد سواء.
