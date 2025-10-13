كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"



وأوضح كومان أن الهدف من المناسبة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والاستعداد لمواجهة الكوارث، مشددًا على ضرورة تحويل الاهتمام من تمويل الاستجابة بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في بناء مجتمعات قادرة على الصمود. وجّه لمجلس وزراء الداخلية العرب كومان رسالة بمناسبة للحد من ، الذي يصادف في الثالث عشر من تشرين الأول، تحت شعار: "تمويل المرونة لا الكوارث"، تزامنًا مع يوم البيئة العربي الذي يحمل شعار: "معًا من أجل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتعزيز القدرة على الصمود".وأوضح كومان أن الهدف من المناسبة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والاستعداد لمواجهة الكوارث، مشددًا على ضرورة تحويل الاهتمام من تمويل الاستجابة بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في بناء مجتمعات قادرة على الصمود.

وأشار إلى أن تقرير مكتب للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025، بعنوان "المرونة تؤتي ثمارها", حذّر من ارتفاع الكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية التي بلغت أكثر من 195.7 مليار دولار في عام 2023، مؤكدًا أن المرونة أصبحت ضرورة لا خيارًا لمواجهة الأزمات المناخية والبيئية المتزايدة.



وفي سياق متصل، شدد كومان على أن تأهيل الأراضي الزراعية في يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والحد من آثار التصحر والجفاف، داعيًا إلى تطوير البنية التحتية الزراعية وتطبيق الممارسات المستدامة التي تضمن استدامة النظم البيئية.



كما استعرض الأمين العام الجهود التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في مجالات مواجهة الكوارث وحماية البيئة، من خلال الاستراتيجية العربية للحماية المدنية، والقانون العربي النموذجي لحماية البيئة، والخطط الإعلامية للتوعية من مخاطر الكوارث.

وختم داعيًا إلى إحياء المناسبتين عبر فعاليات وطنية وعربية تسلّط الضوء على أهمية الاستعداد والتأهب لحماية الإنسان والبيئة على حد سواء.