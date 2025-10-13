Advertisement

نتنياهو أمام الكنيست: السنوار والضيف وهنية ونصرالله والأسد جميعهم رحلوا

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:29
Doc-P-1428868-638959593050381002.jpg
Doc-P-1428868-638959593050381002.jpg photos 0
قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ ينيامين نتنياهو "نُدرك الدور الحاسم الذي لعبه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في إعادة المخطوفين".
وأضاف نتنياهو أمام الكنيست: "أود أن أقدم الشكر للرئيس ترامب".
 
 
وتابع: "أعدنا جميع المختطفين الأحياء وملتزمون بإعادة جثامين القتلى".
 
 
وقال نتنياهو: "نشكر ترامب على اعترافه بحقوقنا التاريخية في الضفة الغربية، ونشكره على وقوفه معنا أمام الأكاذيب التي تعرضنا لها في الامم المتحدة".
 
وأضاف: "ملتزم بتحقيق السلام وفق خطة ترامب".
 
وأشار نتنياهو إلى أنّ "يحيى السنوار ومحمد الضيف واسماعيل هنية وحسن نصرالله وبشار الأسد جميعهم رحلوا".

 
