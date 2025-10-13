نتنياهو أمام الكنيست: السنوار والضيف وهنية ونصرالله والأسد جميعهم رحلوا

قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ ينيامين "نُدرك الدور الحاسم الذي لعبه الرئيس الأميركيّ في إعادة المخطوفين".

Advertisement

وأضاف نتنياهو أمام الكنيست: "أود أن أقدم الشكر للرئيس ".

وتابع: "أعدنا جميع المختطفين الأحياء وملتزمون بإعادة جثامين القتلى".

وقال نتنياهو: "نشكر ترامب على اعترافه بحقوقنا التاريخية في ، ونشكره على وقوفه معنا أمام الأكاذيب التي تعرضنا لها في الامم المتحدة".