عربي-دولي

بسبب نتنياهو.. هكذا خرق ترامب "البروتوكول الرئاسي"

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:42
Doc-P-1428872-638959598092455284.jpg
Doc-P-1428872-638959598092455284.jpg photos 0
سُجل، اليوم الإثنين، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خرق للبروتوكول الرئاسي، وذلك إثر استقباله من قبل نظيره الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ.
الخرق تمثل في دعوة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة للإنضمام إليه في سيارته الرئاسية "ذا بيست"، وفق ما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وبعد مراسيم الاستقبال الرسمي، صعد نتنياهو رفقة زوجته إلى السيارة، واتجهوا معا نحو الكنيست، في خرق للبروتوكول الرئاسي.

وسيارة "ذا بيست" هي السيارة الرئاسية الرسمية لرئيس الولايات المتحدة، وهي من طراز "كاديلاك"، وصممت خصيصا لتلبية معايير صارمة لحماية الرئيس.

وتتميز "ذا بيست" بوزنها الثقيل الذي يصل إلى 9 أطنان، ودرع واق وزجاج مضاد للرصاص، وطورت بشكل كبير بعد اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.


وكان ترامب وصل إلى إسرائيل اليوم حيث أعلن منها إنتهاء حرب غزة رسمياً.

وسينتقل ترامب إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة تعقد هناك من أجل مراسم توقيع اتفاقية وقف الحرب في قطاع غزة بحضور زعماء من أكثر من 20 دولة في العالم.
