بسبب نتنياهو.. هكذا خرق ترامب "البروتوكول الرئاسي"

سُجل، اليوم الإثنين، للرئيس الأميركي ، خرق للبروتوكول الرئاسي، وذلك إثر استقباله من قبل نظيره الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ.الخرق تمثل في دعوة لرئيس الوزراء وزوجته سارة للإنضمام إليه في سيارته الرئاسية "ذا بيست"، وفق ما قالت صحيفة "معاريف" .وبعد مراسيم الاستقبال الرسمي، صعد رفقة زوجته إلى السيارة، واتجهوا معا نحو الكنيست، في خرق للبروتوكول الرئاسي.وسيارة "ذا بيست" هي السيارة الرئاسية الرسمية لرئيس ، وهي من طراز "كاديلاك"، وصممت خصيصا لتلبية معايير صارمة لحماية الرئيس.وتتميز "ذا بيست" بوزنها الثقيل الذي يصل إلى 9 أطنان، ودرع واق وزجاج مضاد للرصاص، وطورت بشكل كبير بعد اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.وكان ترامب وصل إلى اليوم حيث أعلن منها إنتهاء حرب غزة رسمياً.وسينتقل ترامب إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة تعقد هناك من أجل مراسم توقيع اتفاقية وقف الحرب في بحضور زعماء من أكثر من 20 دولة في العالم.