ردّ الرئيس السوري على وصف الرئيس الأميركي له بأنه شخص وسيم وصلب وأجاب على سؤال لمذيعة شبكة cbs حول رأيه في هذا الوصف قائلا: "وهل تشكون في ذلك؟"

Advertisement

واجتمع الرئيسان والشرع في في منتصف أيار الماضي، وأشاد الرئيس الأميركي بعد هذا اللقاء بنظيره السوري وقال إنه رد بالإيجاب على طرح الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" كما وصفه بـ"الرائع والشاب الجذاب وقوي البنية". (روسيا اليوم)