Advertisement

عربي-دولي

بعدما وصفه ترامب بـ"الشخص الصلب"... أوّل تعليق من أحمد الشرع

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1428873-638959599191700455.jpg
Doc-P-1428873-638959599191700455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ الرئيس السوري أحمد الشرع على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب له بأنه شخص وسيم وصلب وأجاب على سؤال لمذيعة شبكة cbs حول رأيه في هذا الوصف قائلا: "وهل تشكون في ذلك؟"
Advertisement
 
واجتمع الرئيسان ترامب والشرع في السعودية في منتصف أيار الماضي، وأشاد الرئيس الأميركي بعد هذا اللقاء بنظيره السوري وقال إنه رد بالإيجاب على طرح الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" كما وصفه بـ"الرائع والشاب الجذاب وقوي البنية". (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
أول تعليق من ترامب على شائعات "وفاته": الأمر جنوني
lebanon 24
13/10/2025 16:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يشيد بقرار ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا ويصفه بـ "التاريخي"
lebanon 24
13/10/2025 16:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وافق ترامب؟ أول تعليق من البيت الأبيض بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
lebanon 24
13/10/2025 16:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في جولة وصفها بـ"المميزة جداً"... ترامب توجّه إلى إسرائيل ومصر وهذا ما قاله عن غزة
lebanon 24
13/10/2025 16:39:06 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

روسيا اليوم

أحمد الشرع

السعودية

دونالد

السعود

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:15 | 2025-10-13
09:07 | 2025-10-13
09:00 | 2025-10-13
08:50 | 2025-10-13
08:26 | 2025-10-13
08:00 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24