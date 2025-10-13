أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً

Advertisement

قالت صحيفة "لي باريزيان" أن أسعار تذاكر "مونديال 2026" وصلت إلى مستويات خيالية جداً.وشهدت الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة بالنسخ السابقة، ما قد يشكل عبئاً على المشجعين الراغبين في حضور الحدث الكروي الأضخم عالمياً الذي سيقام في وكندا والمكسيك.على الرغم من أن المنظمين أعلنوا أن أسعار تذاكر دور المجموعات ستبدأ من 60 دولارا فقط، فإن هذه التذاكر ستكون محدودة جدا، بينما ترتفع الأسعار بشكل حاد في المراحل المتقدمة.وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الإفتتاك في - بين 745 و 1825 دولاراً، فيما أسعار النهائي الكبير تراوح بين 2030 و 6730 دولاراً، وقد نفذت التذاكر خلال ساعات قليلة.