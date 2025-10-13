Advertisement

عربي-دولي

أسعار خيالية.. ثمن بطاقات "مونديال 2026" يحلق عالياً

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:50
قالت صحيفة "لي باريزيان" الفرنسية أن أسعار تذاكر "مونديال 2026" وصلت إلى مستويات خيالية جداً.
وشهدت الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة بالنسخ السابقة، ما قد يشكل عبئاً على المشجعين الراغبين في حضور الحدث الكروي الأضخم عالمياً الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

على الرغم من أن المنظمين أعلنوا أن أسعار تذاكر دور المجموعات ستبدأ من 60 دولارا فقط، فإن هذه التذاكر ستكون محدودة جدا، بينما ترتفع الأسعار بشكل حاد في المراحل المتقدمة.

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الإفتتاك في ملعب أزتيكا - المكسيك بين 745 و 1825 دولاراً، فيما أسعار النهائي الكبير تراوح بين 2030 و 6730 دولاراً، وقد نفذت التذاكر خلال ساعات قليلة.

