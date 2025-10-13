Advertisement

إشتباكات عنيفة.. هل ستشهد غزة حرباً أهليّة بعد إنسحاب إسرائيل؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 08:00
Doc-P-1428913-638959650218380370.jpg
Doc-P-1428913-638959650218380370.jpg photos 0
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ غزة تشهد حالة من القلق بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مناطق عدة في القطاع أمس الأحد، بين حركة "حماس" ومجموعات مسلّحة أخرى، في ظلّ إنسحاب الجيش الإسرائيليّ.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات الدولية أسامة شعث: "لا أتوقع حدوث حرب أهلية في قطاع غزة بين حركة حماس والعديد من العائلات والمجموعات المسلحة خلال الفترة الحالية، وإنما ما حدث هو نتاج الحرب التي استمرت على مدار عامين وبالتأكيد هناك رغبة في الانتقام من بعض المجموعات التي تعاونت مع إسرائيل طيلة الفترة الماضية".

وأوضح أنّ "هناك رد فعل للحرب وحين تنتهي تكون هناك مخلفات مرحلية وربما يكون هناك حالات انتقام فردية وحالات انتقام من المجموعات التي رأت حماس أنها خرجت عن القانون، مما يؤدي إلى حالة من الانقسام الشديد بين المجموعات الفلسطينية".

وتابع: "نحن نتحدث عن مرحلة انتقالية ووقف اطلاق النار وخلال فترة الحرب كانت هناك وقائع للهجوم على شاحنات المساعدات من قبل مجموعات مسلحة يقال أنها تابعة لإسرائيل وبالتالي هناك رغبة في الانتقام من قبل بعض عناصر حماس ضد تلك المجموعات، ولكن أتوقع أنه سيمكن السيطرة عليها خاصة انها ليست حالات منظمة وهي حالات فردية يسهل السيطرة عليها بعد تنفيذ المرحلة الحالية". (الإمارات 24)
 
 
 
