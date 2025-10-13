24
بيروت
21
طرابلس
23
صور
24
جبيل
22
صيدا
24
جونية
22
النبطية
15
زحلة
17
بعلبك
10
بشري
16
بيت الدين
14
كفردبيان
عربي-دولي
سماع دويّ قويّ في مصر... وهذا ما قاله شهود عيان (فيديو)
Lebanon 24
13-10-2025
|
09:39
photos
وقع انفجار ضخم غير معلوم المصدر، حيث أكد عدد كبير من شهود العيان أن الانفجار أدى لاهتزاز مدن العبور والشروق والتجمع الأول.
وأكد شهود العيان أن الانفجار وقع في منطقة "الهايكستب" العسكرية قرب
المطار
على طريق مصر الإسماعيلية، دون معرفة أسبابه حتى الآن.
و قال موقع "
القاهرة
24" المصري إن الصوت في محيط بدر والشروق سببه أعمال إنشائية نتج عنها تصاعد أتربة وليس دخانًا.
ورجّح آخرون أن يكون الصوت ناتجًا عن حادث صناعي أو انفجار محدود داخل أحد المحاجر القريبة من نطاق
مدينة العبور
، فيما أشار البعض إلى احتمال وقوع حادث داخل نطاق جامعة MIU الواقعة على أطراف المدينة. (روسيا اليوم)
