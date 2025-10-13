سماع دويّ قويّ في مصر... وهذا ما قاله شهود عيان (فيديو)

وقع انفجار ضخم غير معلوم المصدر، حيث أكد عدد كبير من شهود العيان أن الانفجار أدى لاهتزاز مدن العبور والشروق والتجمع الأول.

وأكد شهود العيان أن الانفجار وقع في منطقة "الهايكستب" العسكرية قرب على طريق مصر الإسماعيلية، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

و قال موقع " 24" المصري إن الصوت في محيط بدر والشروق سببه أعمال إنشائية نتج عنها تصاعد أتربة وليس دخانًا.

ورجّح آخرون أن يكون الصوت ناتجًا عن حادث صناعي أو انفجار محدود داخل أحد المحاجر القريبة من نطاق ، فيما أشار البعض إلى احتمال وقوع حادث داخل نطاق جامعة MIU الواقعة على أطراف المدينة. (روسيا اليوم)