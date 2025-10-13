رغم الضغط الأذري.. تركيا تواصل خطواتها لبناء الثقة مع أرمينيا



يركز المسار التدريجي للتطبيع على مجالات التجارة والنقل والتعليم، مع الحفاظ على إيقاع محسوب لتخفيف الداخلية الأرمنية. كشفت عن سلسلة إجراءات لبناء الثقة مع يريفان، في إطار سعيها لتحقيق توازن جديد في جنوب القوقاز. ورغم الانفتاح الرمزي نحو أرمينيا، تواصل الاحتفاظ بعلاقاتها الوثيقة مع أذربيجان، في محاولة لموازنة مصالحها الاستراتيجية.

ويرى خبراء أن زيارة الرئيس لأرمينيا أو اعتماد خطوات رمزية اقتصادية قد تُحدث تحولاً في المزاج العام، بينما تؤكد أنقرة أن العملية ستسير بوتيرة ثابتة بعيدًا عن ضغوط جداول زمنية، في نموذج وصف بـ"السلام على الطريقة "، يجمع بين الانفتاح المحدود والدعم الموزون للحليف الأذري.