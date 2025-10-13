Advertisement

رغم الضغط الأذري.. تركيا تواصل خطواتها لبناء الثقة مع أرمينيا

13-10-2025 | 09:50
كشفت أنقرة عن سلسلة إجراءات لبناء الثقة مع يريفان، في إطار سعيها لتحقيق توازن دبلوماسي جديد في جنوب القوقاز. ورغم الانفتاح الرمزي نحو أرمينيا، تواصل تركيا الاحتفاظ بعلاقاتها الوثيقة مع أذربيجان، في محاولة لموازنة مصالحها الاستراتيجية.
يركز المسار التدريجي للتطبيع على مجالات التجارة والنقل والتعليم، مع الحفاظ على إيقاع محسوب لتخفيف المعارضة الداخلية الأرمنية.
 
ويرى خبراء أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأرمينيا أو اعتماد خطوات رمزية اقتصادية قد تُحدث تحولاً في المزاج العام، بينما تؤكد أنقرة أن العملية ستسير بوتيرة ثابتة بعيدًا عن ضغوط جداول زمنية، في نموذج وصف بـ"السلام على الطريقة التركية"، يجمع بين الانفتاح المحدود والدعم الموزون للحليف الأذري.
