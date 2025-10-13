من أغنى نساء العالم... من هي المرأة التي أشاد بها ترامب في الكنيست الإسرائيليّ؟

أشاد الرئيس الأميركي ، خلال خطابه أمام الكنيست ، بامرأة موجودة بين الحضور تدعى ميريام أديلسون، وهي طبيبة أميركية – إسرائيلية وواحدة من أبرز سيّدات الأعمال، ومن أكبر الداعمين للحزب الأميركي، وقدّمت تبرعات بمئات الملايين من الدولارات لدعم وحملاته .

وتُعدّ أديلسون من أكثر النساء ثراء في العالم، درست الطب في جامعة وتخصّصت في علم الأعصاب، وعملت طبيبة في مستشفى "هرتسليا الطبي" ، ومن ثمّ انتقلت إلى .



وأسّست لاحقًا مع زوجها مراكز "أديلسون" لعلاج الإدمان في لاس فيغاس وتل أبيب، وهي من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال.



وهي أرملة الملياردير شيلدون أديلسون، مالك شركة" لاس فيغاس ساندس" العملاقة في مجال الفنادق، والذي توفي عام 2021.



وبعد وفاته، أصبحت المساهم الأكبر في الشركة، ما جعلها واحدة من أغنى العالم، بثروة تُقدّر بنحو 30 إلى 35 مليار دولار.



وتُعتبر من الشخصيات الأكثر نفوذًا في العلاقات الأميركية – ، وحصلت على وسام "صهيون" من الدرجة الأولى من الرئيس الإسرائيلي عام 2018 تقديرًا لدعمها لإسرائيل. (سكاي نيوز)