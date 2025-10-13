Advertisement

عربي-دولي

من أغنى نساء العالم... من هي المرأة التي أشاد بها ترامب في الكنيست الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 09:59
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، بامرأة موجودة بين الحضور تدعى ميريام أديلسون، وهي طبيبة أميركية – إسرائيلية وواحدة من أبرز سيّدات الأعمال، ومن أكبر الداعمين للحزب الجمهوري الأميركي، وقدّمت تبرعات بمئات الملايين من الدولارات لدعم ترامب وحملاته الانتخابية.
وتُعدّ أديلسون من أكثر النساء ثراء في العالم، درست الطب في جامعة تل أبيب وتخصّصت في علم الأعصاب، وعملت طبيبة في مستشفى "هرتسليا الطبي" في إسرائيل، ومن ثمّ انتقلت إلى الولايات المتحدة.

وأسّست لاحقًا مع زوجها مراكز "أديلسون" لعلاج الإدمان في لاس فيغاس وتل أبيب، وهي من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال.

وهي أرملة الملياردير شيلدون أديلسون، مالك شركة" لاس فيغاس ساندس" العملاقة في مجال الفنادق، والذي توفي عام 2021.

وبعد وفاته، أصبحت المساهم الأكبر في الشركة، ما جعلها واحدة من أغنى النساء في العالم، بثروة تُقدّر بنحو 30 إلى 35 مليار دولار.

وتُعتبر من الشخصيات الأكثر نفوذًا في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، وحصلت على وسام "صهيون" من الدرجة الأولى من الرئيس الإسرائيلي عام 2018 تقديرًا لدعمها لإسرائيل. (سكاي نيوز)
 
 
 
