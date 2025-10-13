قمة شرم الشيخ: ترامب يصل ويشيد بدور مصر… والسيسي يطلب رعايته لإعمار غزة

Advertisement

قال إن مصر تلعب دورًا مهمًا للغاية في التواصل مع ، مؤكدًا أن عمليات البحث عن جثامين الرهائن جارية بالتعاون مع ، وأن هناك "الكثير من العمل لرفع الركام في غزة"، لافتًا إلى أن المجتمعين في شرم الشيخ سيناقشون إعادة إعمار غزة. وأضاف: "هناك تقدم كبير يحدث في الشرق الأوسط… كثيرون شككوا في تحقيق السلام لكن هذا ما يحدث الآن".وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب: "أعتقد أن سوف تلتحق بركب السلام وهي تعاني من العقوبات… لا تستطيع التعايش مع الصعبة التي فرضناها"، مشيرًا إلى خبرته في "إبرام الصفقات"، وأن "إيران ترغب في إبرام صفقة". كما أفاد بأن إيران عبّرت عن دعمها لاتفاق غزة.من جانبه، وجّه السيسي التحية لترامب على إنجاز اتفاق غزة، وقال: "كنت متأكدًا من أنك الوحيد على إنهاء أزمة غزة… عليك الرعاية والدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة". وشدّد على استكمال وقف النار وإعادة الجثامين وإدخال المساعدات إلى القطاع.