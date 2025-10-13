21
عربي-دولي
قمة شرم الشيخ: ترامب يصل ويشيد بدور مصر… والسيسي يطلب رعايته لإعمار غزة
Lebanon 24
13-10-2025
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى مقر انعقاد قمة السلام في شرم الشيخ، حيث عقد لقاءً ثنائيًا مع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
قبيل انطلاق القمة.
قال
ترامب
إن مصر تلعب دورًا مهمًا للغاية في التواصل مع
حماس
، مؤكدًا أن عمليات البحث عن جثامين الرهائن جارية بالتعاون مع
إسرائيل
، وأن هناك "الكثير من العمل لرفع الركام في غزة"، لافتًا إلى أن
القادة
المجتمعين في شرم الشيخ سيناقشون إعادة إعمار غزة. وأضاف: "هناك تقدم كبير يحدث في الشرق الأوسط… كثيرون شككوا في تحقيق السلام لكن هذا ما يحدث الآن".
وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب: "أعتقد أن
إيران
سوف تلتحق بركب السلام وهي تعاني من العقوبات… لا تستطيع التعايش مع
العقوبات
الصعبة التي فرضناها"، مشيرًا إلى خبرته في "إبرام الصفقات"، وأن "إيران ترغب في إبرام صفقة". كما أفاد بأن إيران عبّرت عن دعمها لاتفاق غزة.
من جانبه، وجّه السيسي التحية لترامب على إنجاز اتفاق غزة، وقال: "كنت متأكدًا من أنك الوحيد
القادر
على إنهاء أزمة غزة… عليك الرعاية والدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة". وشدّد على استكمال وقف النار وإعادة الجثامين وإدخال المساعدات إلى القطاع.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
عبد الفتاح
العقوبات
إسرائيل
دونالد
تابع
