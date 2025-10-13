حماس تسلّم الصليب الأحمر جثامين 4 رهائن إسرائيليين

Advertisement

وكانت الخطة الأميركية نصّت على تشكيل لجنة رباعية من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا للمساعدة في تحديد مواقع دفن الجثامين.وقال الجيش اليوم الإثنين إن أفراد اللجنة الدولية للصليب الأحمر "في طريقهم لنقطة التقاء أخرى في جنوب حيث سيتم تسليمهم عدة توابيت بها جثث رهائن"، مضيفًا أنه "يستعد لاستقبال توابيت إضافية لمختطفين أموات سيتم نقلها إلى الأحمر في وقت لاحق".ومن جهته، قال الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس" إن "إعلان حركة حماس عن نيتها اليوم إعادة 4 جثث يعدّ إخلالًا بالتزاماتها، وكلّ تأخير أو امتناعٍ متعمد سيُعتبر خرقًا فاضحًا للاتفاق وسيُقابل بردّ مناسب".