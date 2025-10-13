Advertisement

عربي-دولي

حماس تسلّم الصليب الأحمر جثامين 4 رهائن إسرائيليين

Lebanon 24
13-10-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1428992-638959775660803085.png
Doc-P-1428992-638959775660803085.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حركة حماس تسليم الصليب الأحمر جثامين 4 من أصل 28 رهينة إسرائيلي أموات. وقالت كتائب القسام إنها سلّمت جثامين: غاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، ودانيال بيريز، من دون تحديد موعد تسليم باقي الجثامين.
Advertisement

وكانت الخطة الأميركية نصّت على تشكيل لجنة رباعية من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا للمساعدة في تحديد مواقع دفن الجثامين.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين إن أفراد اللجنة الدولية للصليب الأحمر "في طريقهم لنقطة التقاء أخرى في جنوب قطاع غزة حيث سيتم تسليمهم عدة توابيت بها جثث رهائن"، مضيفًا أنه "يستعد لاستقبال توابيت إضافية لمختطفين أموات سيتم نقلها إلى الصليب الأحمر في وقت لاحق".

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس" إن "إعلان حركة حماس عن نيتها اليوم إعادة 4 جثث يعدّ إخلالًا بالتزاماتها، وكلّ تأخير أو امتناعٍ متعمد سيُعتبر خرقًا فاضحًا للاتفاق وسيُقابل بردّ مناسب".
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تتسلّم جثامين 4 رهائن عبر الصليب الأحمر
lebanon 24
14/10/2025 01:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
lebanon 24
14/10/2025 01:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر بدأ تسلم الدفعة الثانية من الرهائن
lebanon 24
14/10/2025 01:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم دفعة جديدة من الرهائن
lebanon 24
14/10/2025 01:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الصليب الأحمر

كتائب القسام

وزير الدفاع

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:32 | 2025-10-13
16:53 | 2025-10-13
16:48 | 2025-10-13
16:01 | 2025-10-13
15:44 | 2025-10-13
15:03 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24