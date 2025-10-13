Advertisement

انفجارات شرق القاهرة.. والجيش المصري يوضح

Lebanon 24
13-10-2025 | 11:48
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن الانفجارات المتتالية التي شعر بها سكان مناطق بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، نجمت عن انفجار مفاجئ وقع خلال قيام عناصر فنية متخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة داخل إحدى ورش الأسلحة والذخيرة بـالهايكستب (منطقة عسكرية مركزية).
وأكد البيان أنه تمت السيطرة على الحادث، مع تنفيذ إجراءات فنية ووقائية بواسطة المختصين، مشيرًا إلى أن تحقيقًا جارٍ لبيان ملابساته بواسطة لجان فنية مختصة. (العين)
