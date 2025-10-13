بعد عامين من الحرب.. توقيع وثيقة "اتفاق غزة" ولبنان حاضر في كلمة ترامب

في تطوّر يوصف بأنه الأبرز منذ اندلاع حرب غزة، وقّعت ومصر وتركيا وقطر وثيقة اتفاق غزة، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الوثيقة ستضع القواعد والآليات التنفيذية لاتفاق يعدّه "الأكبر والأهم" في ، مؤكّدًا رفض الانزلاق إلى حرب عالمية وتعهدًا بوقف الحرب. جاء التوقيع على هامش "قمة شرم الشيخ للسلام" بحضور واسع لقادة دول ومنظمات، مع إشادات متبادلة بالدورين التركي والقطري. وتتضمن الخطوط العريضة وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وتدفق المساعدات، وتمهيدًا لإدارة فلسطينية انتقالية في غزة. وخلال كلمته على هامش توقيع وثيقة اتفاق غزة في شرم الشيخ، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن " هو خنجر ضرب وأنهيناه"، مضيفًا أن "الرئيس اللبناني يعمل على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ونحن ندعمه، وهناك أمور جيّدة تحدث في ".. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوثيقة "ستوضح القواعد واللوائح لتنفيذ الاتفاق"، واصفًا إياها بأنها "الأكبر والأهم المرتبط بالشرق الأوسط". وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوثيقة "ستوضح القواعد واللوائح لتنفيذ الاتفاق"، واصفًا إياها بأنها "الأكبر والأهم المرتبط بالشرق الأوسط".





وأشاد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفًا إيّاه بـ"رجل مذهل" وموجهًا الشكر على "صداقة رائعة"، وقال إن تركيا "تملك أحد أفضل الجيوش في العالم". كما شكر دولة قطر وأميرها على الجهود، واصفًا الأمير بـ"القائد المذهل".

ولفت ترامب إلى أن مسألة جثامين المختطفين الإسرائيليين ما زالت عالقة، مع استمرار عمليات البحث عن الجثث. وأكد: "لا نريد حربًا عالمية ثالثة"، مشيرًا إلى أنه تعهد بوقف الحرب في غزة قبل وصوله للرئاسة.

من جانبه، قال السيسي: نشهد لحظة تاريخية فارقة ونأمل أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.



أضاف:" حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".



تابع:" أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط والسلام خيارنا الاستراتيجي".



وأكّد أنّه من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية.





وذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن السيسي عقد اجتماعا مع رئيسي فرنسا وتركيا وأمير قطر وآخرين لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وجهود إعادة إعمار القطاع.



وتم عقد القمة تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وتأتي القمة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين إسرائيل وحماس، برعاية أميركية، وبمشاركة قطر ومصر وتركيا.



ومن أبرز المشاركين في القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.



وتشمل بنود الاتفاق وقف الحرب بشكل دائم، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون القطاع.



وكان قد وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مؤتمر السلام حول غزة، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويرأس الرئيسان القمة التي حضرها أكثر من 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.