حادث قطار مروّع في سلوفاكيا

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إنّه يجب إجراء تحقيق شامل لتوضيح أسباب "هذه المأساة"، داعيًا إلى تحقيق كامل. وذكرت السلطات أن نحو 10 أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، ووصلت فرق الإنقاذ والمسعفون إلى الموقع خلال دقائق.وأفاد مسؤولون بأن معظم الإصابات نجمت عن قوة الاصطدام والانحراف اللاحق عن السكة، فيما تعرّض آخرون لـفقدان الوعي جرّاء الصدمة. وأشارت تقارير أولية إلى أن قطار الركاب الذي كان يسير بسرعة معتدلة لم يتلقَّ إشارة تحذيرية قبل الحادث. ولاحقًا، شوهد أحد القطارين معلّقًا فوق وادٍ بينما عمل رجال الإنقاذ في المكان.