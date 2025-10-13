Advertisement

حادث قطار مروّع في سلوفاكيا

Lebanon 24
13-10-2025 | 14:04
أُصيب ما بين 60 و80 راكبًا صباح الإثنين عندما اصطدم قطار ركاب متجه من كوشيتسه إلى براتيسلافا بقطار شحن متوقف، خلال ساعة الذروة على أحد ممرات النقل الرئيسية في سلوفاكيا. ووقعت الحادثة نحو الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي خارج العاصمة ليوبليانا.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنّه يجب إجراء تحقيق شامل لتوضيح أسباب "هذه المأساة"، داعيًا إلى تحقيق كامل. وذكرت السلطات أن نحو 10 أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، ووصلت فرق الإنقاذ والمسعفون إلى الموقع خلال دقائق.

وأفاد مسؤولون بأن معظم الإصابات نجمت عن قوة الاصطدام والانحراف اللاحق عن السكة، فيما تعرّض آخرون لـفقدان الوعي جرّاء الصدمة. وأشارت تقارير أولية إلى أن قطار الركاب الذي كان يسير بسرعة معتدلة لم يتلقَّ إشارة تحذيرية قبل الحادث. ولاحقًا، شوهد أحد القطارين معلّقًا فوق وادٍ بينما عمل رجال الإنقاذ في المكان.

 
