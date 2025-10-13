21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حادث قطار مروّع في سلوفاكيا
Lebanon 24
13-10-2025
|
14:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب ما بين 60 و80 راكبًا صباح الإثنين عندما اصطدم قطار ركاب متجه من كوشيتسه إلى
براتيسلافا
بقطار شحن متوقف، خلال ساعة الذروة على أحد ممرات النقل الرئيسية في
سلوفاكيا
. ووقعت الحادثة نحو الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي خارج العاصمة
ليوبليانا
.
Advertisement
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي
روبرت فيكو
إنّه يجب إجراء تحقيق شامل لتوضيح أسباب "هذه المأساة"، داعيًا إلى تحقيق كامل. وذكرت السلطات أن نحو 10 أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، ووصلت فرق الإنقاذ والمسعفون إلى الموقع خلال دقائق.
وأفاد مسؤولون بأن معظم الإصابات نجمت عن قوة الاصطدام والانحراف اللاحق عن السكة، فيما تعرّض آخرون لـفقدان الوعي جرّاء الصدمة. وأشارت تقارير أولية إلى أن قطار الركاب الذي كان يسير بسرعة معتدلة لم يتلقَّ إشارة تحذيرية قبل الحادث. ولاحقًا، شوهد أحد القطارين معلّقًا فوق وادٍ بينما عمل رجال الإنقاذ في المكان.
مواضيع ذات صلة
عربات خرجت عن مسارها.. حادث قطار مروّع في مصر
Lebanon 24
عربات خرجت عن مسارها.. حادث قطار مروّع في مصر
14/10/2025 00:59:31
14/10/2025 00:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة حصلت معها في سن المراهقة.. هذا ما جرى مع الملكة كاميلا على متن قطار
Lebanon 24
حادثة مروعة حصلت معها في سن المراهقة.. هذا ما جرى مع الملكة كاميلا على متن قطار
14/10/2025 00:59:31
14/10/2025 00:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد من الجرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد رياق (صور)
Lebanon 24
عدد من الجرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد رياق (صور)
14/10/2025 00:59:31
14/10/2025 00:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في العراق
Lebanon 24
أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في العراق
14/10/2025 00:59:31
14/10/2025 00:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
روبرت فيكو
براتيسلافا
ليوبليانا
روبرت ف
الرئيسي
القطار
روبرت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد عامين من الحرب.. توقيع وثيقة "اتفاق غزة" ولبنان حاضر في كلمة ترامب
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. توقيع وثيقة "اتفاق غزة" ولبنان حاضر في كلمة ترامب
12:32 | 2025-10-13
13/10/2025 12:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط.. ماذا قال ترامب؟
Lebanon 24
عن الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط.. ماذا قال ترامب؟
16:53 | 2025-10-13
13/10/2025 04:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتسلّم جثامين 4 رهائن عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
إسرائيل تتسلّم جثامين 4 رهائن عبر الصليب الأحمر
16:48 | 2025-10-13
13/10/2025 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير علني نادر لسياسيين من "جواسيس"
Lebanon 24
تحذير علني نادر لسياسيين من "جواسيس"
16:01 | 2025-10-13
13/10/2025 04:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي
Lebanon 24
فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي
15:44 | 2025-10-13
13/10/2025 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:32 | 2025-10-13
بعد عامين من الحرب.. توقيع وثيقة "اتفاق غزة" ولبنان حاضر في كلمة ترامب
16:53 | 2025-10-13
عن الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط.. ماذا قال ترامب؟
16:48 | 2025-10-13
إسرائيل تتسلّم جثامين 4 رهائن عبر الصليب الأحمر
16:01 | 2025-10-13
تحذير علني نادر لسياسيين من "جواسيس"
15:44 | 2025-10-13
فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي
15:03 | 2025-10-13
بالصورة: ماذا يفعل صلاح في انتخابات رئاسة الكاميرون؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 00:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 00:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 00:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24