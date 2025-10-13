22
عربي-دولي
في غزة.. تنفيذ حكم الإعدام بحق عملاء وخارجين عن القانون
Lebanon 24
13-10-2025
|
14:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت القوى الأمنية في
قطاع غزة
اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق عدد من العملاء والخارجين عن القانون في مدينة غزة.
وأظهر مقطع فيديو بثته منصات إعلامية فلسطينية، قيام
الأجهزة الأمنية
بتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق ثمانية متهمين.
وفي سياق متصل، أكدت
وزارة الداخلية
الفلسطينية
مساء الأحد أن الأجهزة الأمنية كانت تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة، قامت بقتل نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.
وأعلنت الوزارة
صباح الأحد
عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي. وأوضحت أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال مخالفة للقانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
في وقت لاحق، أفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة الأمنية سيطرت بالكامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة، وتقوم بعمليات تمشيط شاملة في مناطق تواجدها. كما أُفيد بمقتل عدد من المتهمين بـ إعدام نازحين والتعاون مع
الاحتلال
خلال اشتباكات مع المليشيا، بينما ألقت
قوات الأمن
القبض على نحو 60 عنصراً من الخارجين عن القانون في مواصي
خان يونس
جنوب القطاع، وتم نقلهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
Lebanon 24
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
01:32 | 2025-10-14
14/10/2025 01:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. كيف كان اليوم الاول في غزة من دون مدافع؟
Lebanon 24
بالتفاصيل.. كيف كان اليوم الاول في غزة من دون مدافع؟
01:14 | 2025-10-14
14/10/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الايرانية: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"
Lebanon 24
الخارجية الايرانية: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"
01:09 | 2025-10-14
14/10/2025 01:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
Lebanon 24
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
01:06 | 2025-10-14
14/10/2025 01:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ
Lebanon 24
بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ
01:02 | 2025-10-14
14/10/2025 01:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 08:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 08:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 08:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
