Advertisement

عربي-دولي

في غزة.. تنفيذ حكم الإعدام بحق عملاء وخارجين عن القانون

Lebanon 24
13-10-2025 | 14:56
A-
A+
Doc-P-1429055-638959897953859759.png
Doc-P-1429055-638959897953859759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت القوى الأمنية في قطاع غزة اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق عدد من العملاء والخارجين عن القانون في مدينة غزة.
Advertisement

وأظهر مقطع فيديو بثته منصات إعلامية فلسطينية، قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق ثمانية متهمين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية مساء الأحد أن الأجهزة الأمنية كانت تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة، قامت بقتل نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.

وأعلنت الوزارة صباح الأحد عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي. وأوضحت أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال مخالفة للقانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
في وقت لاحق، أفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة الأمنية سيطرت بالكامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة، وتقوم بعمليات تمشيط شاملة في مناطق تواجدها. كما أُفيد بمقتل عدد من المتهمين بـ إعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات مع المليشيا، بينما ألقت قوات الأمن القبض على نحو 60 عنصراً من الخارجين عن القانون في مواصي خان يونس جنوب القطاع، وتم نقلهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.
مواضيع ذات صلة
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات
lebanon 24
14/10/2025 08:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية عن مصدر أمني بحماس: قوة "رادع" نفذت عمليات أمنية واعتقلت عملاء وخارجين عن القانون
lebanon 24
14/10/2025 08:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مُدان بالتجسس لإسرائيل.. إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق أحد الأشخاص
lebanon 24
14/10/2025 08:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس: الإفراج عن ناشط حُكم عليه بالإعدام بتهمة انتقاد الرئيس
lebanon 24
14/10/2025 08:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

الفلسطينية

قوات الأمن

صباح الأحد

خان يونس

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:32 | 2025-10-14
01:14 | 2025-10-14
01:09 | 2025-10-14
01:06 | 2025-10-14
01:02 | 2025-10-14
00:29 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24