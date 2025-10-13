في غزة.. تنفيذ حكم الإعدام بحق عملاء وخارجين عن القانون



وأظهر مقطع فيديو بثته منصات إعلامية فلسطينية، قيام بتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق ثمانية متهمين.



وفي سياق متصل، أكدت مساء الأحد أن الأجهزة الأمنية كانت تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة، قامت بقتل نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.



وأعلنت الوزارة عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي. وأوضحت أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال مخالفة للقانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

في وقت لاحق، أفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة الأمنية سيطرت بالكامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة، وتقوم بعمليات تمشيط شاملة في مناطق تواجدها. كما أُفيد بمقتل عدد من المتهمين بـ إعدام نازحين والتعاون مع خلال اشتباكات مع المليشيا، بينما ألقت القبض على نحو 60 عنصراً من الخارجين عن القانون في مواصي جنوب القطاع، وتم نقلهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.