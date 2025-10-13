22
عربي-دولي
بالصورة: ماذا يفعل صلاح في انتخابات رئاسة الكاميرون؟
Lebanon 24
13-10-2025
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي،
يوم الأحد
، قصة غريبة بعدما ظهرت صورة النجم
المصري محمد صلاح
على قائمة الناخبين المسجلين في مركز اقتراع بلدة نغاوندري خلال الانتخابات الرئاسية بالكاميرون.
وأجرى الناخبون الكاميرونيون التصويت يوم الأحد، في انتخابات يُتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي بول بيا، البالغ 92 عاماً، والذي يتولى منصبه منذ 43 عاماً.
وفي الوقت الذي كان
محمد صلاح
يستعد للاحتفال في استاد
القاهرة الدولي
بتأهل المنتخب المصري إلى
كأس العالم
2026، انتشرت صورة تظهره في السجل الانتخابي لمركز اقتراع بلدة نغاوندري، شمال منطقة أداماوا في وسط
الكاميرون
.
وأفادت شبكة دويتشه فيله
الألمانية
أن صورة صلاح ظهرت في الموقع الرسمي لشركة "إليكام"، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وبعد التحقق، تبين أن الحساب المسجل باسم صلاح كان يستخدم اسم المستخدم "Azert Qsdfg"، وهو مجرد أول خمسة أحرف من أول سطرين على لوحة مفاتيح الكمبيوتر بالفرنسية.
كما أوضحت البيانات أن تاريخ ميلاد المستخدم لا يتطابق مع تاريخ ميلاد صلاح؛ حيث وُلد المستخدم المزيف في آب 1985، بينما وُلد صلاح في 15 حزيران 1992. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
المصري محمد صلاح
القاهرة الدولي
محمد صلاح على
المصري محمد
كأس العالم
الألمانية
الكاميرون
تابع
