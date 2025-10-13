بالصورة: ماذا يفعل صلاح في انتخابات رئاسة الكاميرون؟

Advertisement

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ، قصة غريبة بعدما ظهرت صورة النجم على قائمة الناخبين المسجلين في مركز اقتراع بلدة نغاوندري خلال الانتخابات الرئاسية بالكاميرون.وأجرى الناخبون الكاميرونيون التصويت يوم الأحد، في انتخابات يُتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي بول بيا، البالغ 92 عاماً، والذي يتولى منصبه منذ 43 عاماً.وفي الوقت الذي كان يستعد للاحتفال في استاد بتأهل المنتخب المصري إلى 2026، انتشرت صورة تظهره في السجل الانتخابي لمركز اقتراع بلدة نغاوندري، شمال منطقة أداماوا في وسط .وأفادت شبكة دويتشه فيله أن صورة صلاح ظهرت في الموقع الرسمي لشركة "إليكام"، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وبعد التحقق، تبين أن الحساب المسجل باسم صلاح كان يستخدم اسم المستخدم "Azert Qsdfg"، وهو مجرد أول خمسة أحرف من أول سطرين على لوحة مفاتيح الكمبيوتر بالفرنسية.كما أوضحت البيانات أن تاريخ ميلاد المستخدم لا يتطابق مع تاريخ ميلاد صلاح؛ حيث وُلد المستخدم المزيف في آب 1985، بينما وُلد صلاح في 15 حزيران 1992. (العربية)