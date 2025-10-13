فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي

Advertisement

فاجأ المخرج جمهوره وزملاءه بالوسط الفني ليعلن زواجه من الفنانة هايدي خالد، مشيرًا الى أن الزواج تم بعد كبيرة جمعتهما خلال تصوير فيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة"، الذي يخرجه الباجوري وتشارك في بطولته هايدي.ونشرت هايدي خالد صور عقد قرانها الباجوري، وعلقت عبر حسابها بـ"إنستغرام"، قائلة: "كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل ده".وجاء زواج هادي الباجوري بعد ثلاثة أعوام من طلاقه للفنانة ، والذي تم في شباط 2022، وبعد عام ونصف العام من زواج ياسمين من رجل الأعمال . (لها)