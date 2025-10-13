22
عربي-دولي
فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي
Lebanon 24
13-10-2025
|
15:44
فاجأ المخرج
هادي الباجوري
جمهوره وزملاءه بالوسط الفني ليعلن زواجه من الفنانة هايدي خالد، مشيرًا الى أن الزواج تم بعد
قصة حب
كبيرة جمعتهما خلال تصوير فيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة"، الذي يخرجه الباجوري وتشارك في بطولته هايدي.
ونشرت هايدي خالد صور عقد قرانها
على هادي
الباجوري، وعلقت عبر حسابها بـ"إنستغرام"، قائلة: "كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل ده".
وجاء زواج هادي الباجوري بعد ثلاثة أعوام من طلاقه للفنانة
ياسمين رئيس
، والذي تم في شباط 2022، وبعد عام ونصف العام من زواج ياسمين من رجل الأعمال
أحمد عبد العزيز
. (لها)
