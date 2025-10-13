Advertisement

عربي-دولي

فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي

Lebanon 24
13-10-2025 | 15:44
فاجأ المخرج هادي الباجوري جمهوره وزملاءه بالوسط الفني ليعلن زواجه من الفنانة هايدي خالد، مشيرًا الى أن الزواج تم بعد قصة حب كبيرة جمعتهما خلال تصوير فيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة"، الذي يخرجه الباجوري وتشارك في بطولته هايدي.
ونشرت هايدي خالد صور عقد قرانها على هادي الباجوري، وعلقت عبر حسابها بـ"إنستغرام"، قائلة: "كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل ده".

وجاء زواج هادي الباجوري بعد ثلاثة أعوام من طلاقه للفنانة ياسمين رئيس، والذي تم في شباط 2022، وبعد عام ونصف العام من زواج ياسمين من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز. (لها)

