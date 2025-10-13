إسرائيل تتسلّم جثامين 4 رهائن عبر الصليب الأحمر

Advertisement

علن الجيش أنّ جثامين أربعة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة وصلت إلى ، بعد تسلّمها عبر ، اليوم الإثنين. وقال الجيش في بيان إنّ "نعوش أربعة رهائن"، واكبتها قواته وجهاز (الشاباك)، "عبرت قبل قليل الحدود وهي حاليًا في طريقها إلى " لإجراء الإجراءات اللازمة والتعرّف الرسمي.وأشار البيان إلى أنّ حركة لا تزال تحتجز رفات 24 رهينة متوفّين إضافيين. ولم يقدّم الجيش تفاصيل حول هوية الجثامين التي وصلت أو ترتيبات التسليم اللاحقة.