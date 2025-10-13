Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تتسلّم جثامين 4 رهائن عبر الصليب الأحمر

Lebanon 24
13-10-2025 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1429076-638959962602809592.png
Doc-P-1429076-638959962602809592.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علن الجيش الإسرائيلي أنّ جثامين أربعة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة وصلت إلى إسرائيل، بعد تسلّمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين. وقال الجيش في بيان إنّ "نعوش أربعة رهائن"، واكبتها قواته وجهاز الأمن العام (الشاباك)، "عبرت قبل قليل الحدود الإسرائيلية وهي حاليًا في طريقها إلى المعهد الوطني للطب الشرعي" لإجراء الإجراءات اللازمة والتعرّف الرسمي.
Advertisement

وأشار البيان إلى أنّ حركة حماس لا تزال تحتجز رفات 24 رهينة متوفّين إضافيين. ولم يقدّم الجيش تفاصيل حول هوية الجثامين التي وصلت أو ترتيبات التسليم اللاحقة.
مواضيع ذات صلة
حماس تسلّم الصليب الأحمر جثامين 4 رهائن إسرائيليين
lebanon 24
14/10/2025 08:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
lebanon 24
14/10/2025 08:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر: نقلنا رفات 4 رهائن متوفين إلى السلطات الإسرائيلية
lebanon 24
14/10/2025 08:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر بدأ تسلم الدفعة الثانية من الرهائن
lebanon 24
14/10/2025 08:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

المعهد الوطني للطب الشرعي

جهاز الأمن العام

اللجنة الدولية

المعهد الوطني

الصليب الأحمر

الأمن العام

الإسرائيلية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:32 | 2025-10-14
01:14 | 2025-10-14
01:09 | 2025-10-14
01:06 | 2025-10-14
01:02 | 2025-10-14
00:29 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24