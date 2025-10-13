22
عربي-دولي
إسرائيل تتسلّم جثامين 4 رهائن عبر الصليب الأحمر
Lebanon 24
13-10-2025
|
16:48
علن الجيش
الإسرائيلي
أنّ جثامين أربعة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة وصلت إلى
إسرائيل
، بعد تسلّمها عبر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
، اليوم الإثنين. وقال الجيش في بيان إنّ "نعوش أربعة رهائن"، واكبتها قواته وجهاز
الأمن العام
(الشاباك)، "عبرت قبل قليل الحدود
الإسرائيلية
وهي حاليًا في طريقها إلى
المعهد الوطني للطب الشرعي
" لإجراء الإجراءات اللازمة والتعرّف الرسمي.
وأشار البيان إلى أنّ حركة
حماس
لا تزال تحتجز رفات 24 رهينة متوفّين إضافيين. ولم يقدّم الجيش تفاصيل حول هوية الجثامين التي وصلت أو ترتيبات التسليم اللاحقة.
