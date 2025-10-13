Advertisement

عربي-دولي

بايدن يفاجئ الجميع.. إشادة بترامب بعد توقيع "اتفاق غزة"

Lebanon 24
13-10-2025 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1429097-638960195465035575.png
Doc-P-1429097-638960195465035575.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة غير متوقعة، أشاد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أمس الإثنين، بخلفه دونالد ترامب، عقب توقيع الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على الوثيقة الشاملة لـ"اتفاق غزة" للسلام، الذي أُعلن عنه في قمة شرم الشيخ.
Advertisement

وكتب بايدن في منشور على حسابه في منصة "إكس": "أشعر بامتنان عميق وارتياح كبير لمجيء هذا اليوم… من أجل آخر عشرين رهينة على قيد الحياة ممن عاشوا جحيماً لا يُصدق، والذين اجتمعوا أخيراً بأحبائهم، ومن أجل المدنيين في غزة الذين تكبدوا خسائر فادحة، وسيحصلون الآن على فرصة لإعادة بناء حياتهم".

وأضاف بايدن: "لم يكن الطريق إلى هذا الاتفاق سهلاً، فقد عملت إدارتي بلا كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتأمين الإغاثة للفلسطينيين المدنيين وإنهاء الحرب"، قبل أن يختتم قائلاً: "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على جهودهم للتوصل إلى اتفاق مُجدّد لوقف إطلاق النار".

وتابع بايدن: "الآن، بدعم المجتمع الدولي، يسير الشرق الأوسط نحو سلام مستدام يضمن الكرامة والأمان للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء".

وجرى توقيع الوثيقة مساء الإثنين، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال ترامب قبيل مغادرته شرم الشيخ: "نجحنا في ما كان الجميع يظنونه مستحيلاً… لدينا الآن سلام في الشرق الأوسط"، مشدداً على أن "الاتفاق يتضمن قواعد وترتيبات تفصيلية تضمن استمراريته".

ويُنظر إلى هذا الاتفاق بوصفه أهم إنجاز دبلوماسي منذ سنوات في المنطقة، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار بعد شهور من الحرب المدمرة في غزة.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد عامين من الحرب.. توقيع وثيقة "اتفاق غزة" ولبنان حاضر في كلمة ترامب
lebanon 24
14/10/2025 08:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستشارك "حماس" في توقيع اتفاق السلام؟
lebanon 24
14/10/2025 08:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب : حركة حماس لن تحضر مراسيم توقيع اتفاق غزة في مصر
lebanon 24
14/10/2025 08:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وجّهت الدعوة لعدد من الزعماء لحضور توقيع اتفاق غزة
lebanon 24
14/10/2025 08:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

سكاي نيوز

إسرائيل

دونالد

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:32 | 2025-10-14
01:14 | 2025-10-14
01:09 | 2025-10-14
01:06 | 2025-10-14
01:02 | 2025-10-14
00:29 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24