هجوم روسي جديد على خاركيف يعيد العتمة إلى المدينة

Advertisement

تعرضت مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن ، مساء الإثنين، لهجوم روسي عنيف استخدمت فيه القوات الروسية قنابل موجهة، ما أدى إلى انقطاع الكهربائي عن نحو 30 ألف مشترك في ثلاث مناطق من المدينة، وفق ما أكد مسؤولون أوكرانيون.وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف عبر "تيليغرام" إن القوات الروسية استهدفت مناطق نيميشليانسكي وسلوبيدسكي وشيفشينكيفسكي، مشيراً إلى أن القنابل ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المدنية.، أوضح رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء من مستشفى وخطوط نقل الكهرباء، متحدثاً عن إصابة أربعة أشخاص وتحطم نحو 200 نافذة داخل المستشفى الذي كان يضم مرضى لحظة الهجوم.وأضاف تيريخوف أن "الهجمات الروسية تتركز عادة على منشآت الطاقة كالمحطات وخطوط النقل، في محاولة لتعطيل شبكة الكهرباء الوطنية"، محذراً من تداعياتها مع اقتراب فصل الشتاء.وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت استهدافها للبنية التحتية الأوكرانية في قطاعي الكهرباء والغاز، ما زاد من معاناة السكان وسط حرب تجاوزت عامها الثالث والنصف.وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتوجه إلى هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأميركي ومسؤولين في قطاعي الطاقة والدفاع، مؤكداً أن "ملف الدفاع الجوي سيكون محور المحادثات"، إلى جانب بحث "إجراءات مقترحة" لم يوضح تفاصيلها.وأوضح زيلينسكي أن وفداً رفيع المستوى يرافقه، يضمّ رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو وعدداً من كبار المستشارين، معبّراً عن "امتنانه للحوار القائم مع واشنطن ولدعم الرئيس لأوكرانيا".(سكاي نيوز)