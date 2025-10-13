Advertisement

عربي-دولي

هجوم روسي جديد على خاركيف يعيد العتمة إلى المدينة

Lebanon 24
13-10-2025 | 23:37
Doc-P-1429099-638960209142651412.png
Doc-P-1429099-638960209142651412.png photos 0
تعرضت مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، مساء الإثنين، لهجوم روسي عنيف استخدمت فيه القوات الروسية قنابل موجهة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 30 ألف مشترك في ثلاث مناطق من المدينة، وفق ما أكد مسؤولون أوكرانيون.
وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف عبر "تيليغرام" إن القوات الروسية استهدفت مناطق نيميشليانسكي وسلوبيدسكي وشيفشينكيفسكي، مشيراً إلى أن القنابل ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المدنية.

من جهته، أوضح رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء من مستشفى وخطوط نقل الكهرباء، متحدثاً عن إصابة أربعة أشخاص وتحطم نحو 200 نافذة داخل المستشفى الذي كان يضم مرضى لحظة الهجوم.

وأضاف تيريخوف أن "الهجمات الروسية تتركز عادة على منشآت الطاقة كالمحطات وخطوط النقل، في محاولة لتعطيل شبكة الكهرباء الوطنية"، محذراً من تداعياتها مع اقتراب فصل الشتاء.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت موسكو استهدافها للبنية التحتية الأوكرانية في قطاعي الكهرباء والغاز، ما زاد من معاناة السكان وسط حرب تجاوزت عامها الثالث والنصف.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين في قطاعي الطاقة والدفاع، مؤكداً أن "ملف الدفاع الجوي سيكون محور المحادثات"، إلى جانب بحث "إجراءات مقترحة" لم يوضح تفاصيلها.

وأوضح زيلينسكي أن وفداً رفيع المستوى يرافقه، يضمّ رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو وعدداً من كبار المستشارين، معبّراً عن "امتنانه للحوار القائم مع واشنطن ولدعم الرئيس ترامب لأوكرانيا".

(سكاي نيوز)
