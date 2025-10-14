25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في اول تعليق له.. أدرعي: حماس ترفع شعارات نصر زائف
Lebanon 24
14-10-2025
|
01:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "أكس": "
حماس
المهزومة تحاول من خلال بعض أبواقها تجميل صورتها القبيحة ورفع شعارات وهم النصر، لكن حين يصدح صوت الحق من أفواه أولئك الذين يعيشون الوجع، وحين يحمّل الغزّاوِيّون مسؤولية معاناتهم لمن تسبب فيها فعلاً - حماس الإرهابية - تبدأ صحوة الوعي الحقيقي، وتسقط أصنام الكذب والشعارات، ويعود الحق ليتكلم بلغة الواقع لا الوهم. السابع من أكتوبر يوم عار ولعنة على كل من شارك وحرض ودعم الفظائع…".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أول تعليق من أدرعي في ذكرى تفجيرات "البيجر".. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول تعليق من أدرعي في ذكرى تفجيرات "البيجر".. ماذا قال؟
14/10/2025 12:49:52
14/10/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدعو لحماية لبنان: لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة
Lebanon 24
عون يدعو لحماية لبنان: لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة
14/10/2025 12:49:52
14/10/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه للنيران في بيروت خلال حفل له.. أوّل تعليق من سيف نبيل
Lebanon 24
بعد تعرّضه للنيران في بيروت خلال حفل له.. أوّل تعليق من سيف نبيل
14/10/2025 12:49:52
14/10/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول تعليق له... هذا ما قاله أرسلان بعد العدوان الإسرائيلي على قطر
Lebanon 24
في أول تعليق له... هذا ما قاله أرسلان بعد العدوان الإسرائيلي على قطر
14/10/2025 12:49:52
14/10/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
إسرائيل
باسم ال
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
05:30 | 2025-10-14
14/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
Lebanon 24
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
05:21 | 2025-10-14
14/10/2025 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
Lebanon 24
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
04:50 | 2025-10-14
14/10/2025 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مزعوم لإعدام عناصر من حماس يثير الجدل وهذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو مزعوم لإعدام عناصر من حماس يثير الجدل وهذه حقيقته
04:38 | 2025-10-14
14/10/2025 04:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة
Lebanon 24
على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة
04:09 | 2025-10-14
14/10/2025 04:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-10-14
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
05:21 | 2025-10-14
بسبب إنتشار "الإنفلونزا"... دولة تُعلن عن إغلاق المدارس
04:50 | 2025-10-14
المعارضة تُعلن النصر في الكاميرون وتدعو الرئيس إلى "احترام إرادة الشعب"
04:38 | 2025-10-14
فيديو مزعوم لإعدام عناصر من حماس يثير الجدل وهذه حقيقته
04:09 | 2025-10-14
على وقع استمرار الهدنة.. اسرائيل تستهدف خان يونس وشرق غزة
04:08 | 2025-10-14
خطة ترامب.. إعادة تموضع نتنياهو واحتواء اليمين المتطرف
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24