عربي-دولي

في اول تعليق له.. أدرعي: حماس ترفع شعارات نصر زائف

Lebanon 24
14-10-2025 | 01:53
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "أكس": "حماس المهزومة تحاول من خلال بعض أبواقها تجميل صورتها القبيحة ورفع شعارات وهم النصر، لكن حين يصدح صوت الحق من أفواه أولئك الذين يعيشون الوجع، وحين يحمّل الغزّاوِيّون مسؤولية معاناتهم لمن تسبب فيها فعلاً - حماس الإرهابية - تبدأ صحوة الوعي الحقيقي، وتسقط أصنام الكذب والشعارات، ويعود الحق ليتكلم بلغة الواقع لا الوهم. السابع من أكتوبر يوم عار ولعنة على كل من شارك وحرض ودعم الفظائع…".
الإسرائيلي

إسرائيل

باسم ال

حماس

05:30 | 2025-10-14
05:21 | 2025-10-14
04:50 | 2025-10-14
04:38 | 2025-10-14
04:09 | 2025-10-14
04:08 | 2025-10-14
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24