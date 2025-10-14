26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رعبُ في تركيا... مُطاردة وإطلاق نار في وسط الطريق!
Lebanon 24
14-10-2025
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة إسطنبول مطاردة بين دوريات الشرطة وسائق سيارة هارب، تخللها إطلاق نار كثيف.
وانتهت المطاردة بإصابة مُطلق النار وتوقيفه، بينما أثارت الحادثة الذعر بين سكان المنطقة والسائقين. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: إصابة ضابط وعنصر أمني خلال مطاردة مطلوب على طريق السعديات
Lebanon 24
بالفيديو: إصابة ضابط وعنصر أمني خلال مطاردة مطلوب على طريق السعديات
14/10/2025 16:12:39
14/10/2025 16:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يُطارد شاحنة.. إطلاق نار وتوتر!
Lebanon 24
الجيش يُطارد شاحنة.. إطلاق نار وتوتر!
14/10/2025 16:12:39
14/10/2025 16:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على مقهى.. وإصابتان عن طريق الخطأ
Lebanon 24
إطلاق نار على مقهى.. وإصابتان عن طريق الخطأ
14/10/2025 16:12:39
14/10/2025 16:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق المطار.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق المطار.. إليكم ما حصل
14/10/2025 16:12:39
14/10/2025 16:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
وسط الطريق
ارم نيوز
المطار
تركيا
دوري
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
صحيفة إسرائيليّة: "حماس" انتصرت سياسيّاً ودوليّاً
Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: "حماس" انتصرت سياسيّاً ودوليّاً
09:00 | 2025-10-14
14/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يشنّ هجوماً على مجلة أميركيّة: لقد أخفوا شعري
Lebanon 24
ترامب يشنّ هجوماً على مجلة أميركيّة: لقد أخفوا شعري
08:26 | 2025-10-14
14/10/2025 08:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"الساعة النووية" تدقّ.. تقرير يكشف عما يحصل فوق بحر الشمال
Lebanon 24
"الساعة النووية" تدقّ.. تقرير يكشف عما يحصل فوق بحر الشمال
08:00 | 2025-10-14
14/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟
Lebanon 24
كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟
07:48 | 2025-10-14
14/10/2025 07:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أثار ضجّة في دولة عربيّة... قطع إصبعه لإهدائه لرئيس الوزراء
Lebanon 24
فيديو أثار ضجّة في دولة عربيّة... قطع إصبعه لإهدائه لرئيس الوزراء
07:40 | 2025-10-14
14/10/2025 07:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
10:32 | 2025-10-13
13/10/2025 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-10-14
صحيفة إسرائيليّة: "حماس" انتصرت سياسيّاً ودوليّاً
08:26 | 2025-10-14
ترامب يشنّ هجوماً على مجلة أميركيّة: لقد أخفوا شعري
08:00 | 2025-10-14
"الساعة النووية" تدقّ.. تقرير يكشف عما يحصل فوق بحر الشمال
07:48 | 2025-10-14
كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟
07:40 | 2025-10-14
فيديو أثار ضجّة في دولة عربيّة... قطع إصبعه لإهدائه لرئيس الوزراء
07:30 | 2025-10-14
رغم وقف إطلاق النار... إستشهاد 9 فلسطينيين في غزة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 16:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 16:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 16:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24