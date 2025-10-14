Advertisement

رعبُ في تركيا... مُطاردة وإطلاق نار في وسط الطريق!

Lebanon 24
14-10-2025 | 05:55
شهدت مدينة إسطنبول مطاردة بين دوريات الشرطة وسائق سيارة هارب، تخللها إطلاق نار كثيف.
 
 
وانتهت المطاردة بإصابة مُطلق النار وتوقيفه، بينما أثارت الحادثة الذعر بين سكان المنطقة والسائقين. (ارم نيوز)
