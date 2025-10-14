26
عربي-دولي
لوكاشينكو: هذه الخطوة قد تُؤدّي إلى حربٍ نوويّة
Lebanon 24
14-10-2025
|
06:45
A-
A+
حذر الرئيس البيلاروسي
ألكسندر لوكاشينكو
، من أنّ "احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" المجنحة الأميركية إلى
أوكرانيا
، لن يؤدي إلى تسوية الصراع، بل قد يؤدي إلى تصعيد الوضع إلى حدّ الحرب النووية".
وقال لوكاشينكو: "الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يدرك على الأرجح هذا الأمر بشكل أفضل من أي
شخص آخر
، وليس في عجلة من أمره لتسليم هذه الأسلحة الفتاكة والسماح بضرب عمق
روسيا
، كما يرغب الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
". (العربية)
