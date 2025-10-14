Advertisement

لوكاشينكو: هذه الخطوة قد تُؤدّي إلى حربٍ نوويّة

14-10-2025 | 06:45
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من أنّ "احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" المجنحة الأميركية إلى أوكرانيا، لن يؤدي إلى تسوية الصراع، بل قد يؤدي إلى تصعيد الوضع إلى حدّ الحرب النووية".
وقال لوكاشينكو: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرك على الأرجح هذا الأمر بشكل أفضل من أي شخص آخر، وليس في عجلة من أمره لتسليم هذه الأسلحة الفتاكة والسماح بضرب عمق روسيا، كما يرغب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي". (العربية)
 
 
 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24