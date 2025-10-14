Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء إسبانيا: لا ننوي رفع حظر الأسلحة على إسرائيل

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:15
أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أنّ حكومته لا تنوي رفع حظر توريد الأسلحة المفروض على إسرائيل، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقال لإذاعة "Cadena SER" الإسبانية: "حظر توريد الأسلحة لا يزال ساري المفعول. لدينا الآن وقف لإطلاق النار، لكن لا يزال يتعين علينا بناء السلام. لقد أُتيحت فرصة، ويجب علينا من إسبانيا وأوروبا، وبطريقتنا الخاصة في النظر إلى العلاقات الدولية، وبمشاركة الأمم المتحدة، أن نرافق هذه العملية". (روسيا اليوم)
