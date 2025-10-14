Advertisement

إقتصاد

فرنسا تعلن خطة طوارئ مالية

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1429322-638960576384365418.jpg
Doc-P-1429322-638960576384365418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير صحفية عن خطة فرنسية لتقليص أكثر من 3 آلاف وظيفة حكومية خلال 2026، في إطار إجراءات تقشفية غير مسبوقة لمعالجة الأزمة المالية المتصاعدة. 
 
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو الجديد تهدف إلى خفض 3119 وظيفة حكومية، ضمن مساعي ترشيد الإنفاق التي تقودها المؤسسات الحكومية بشكل أساسي.
Advertisement

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكافح فيه فرنسا واحدة من أصعب الأزمات المالية في تاريخها الحديث، حيث تجاوز الدين الحكومي للمرة الأولى عتبة 3.4 تريليون يورو، ليصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، محتلا المرتبة الثالثة بين أعلى الدول الأوروبية مديونية بعد اليونان وإيطاليا. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
وزير مالية فرنسا: نريد تجنب خطر تدخل صندوق النقد
lebanon 24
14/10/2025 19:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير مالية فرنسا: هناك خطر بتدخل صندوق النقد الدولي حال انهارت الحكومة
lebanon 24
14/10/2025 19:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة جديدة لسداد الودائع المصرفية وورشة مالية لاستيعاب اعتراضات صندوق النقد
lebanon 24
14/10/2025 19:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان حالة طوارئ وطنية في واشنطن
lebanon 24
14/10/2025 19:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الحكومة الفرنسية

الدول الأوروبية

روسيا اليوم

الفرنسية

الأوروبي

إيطاليا

اليونان

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2025-10-14
12:00 | 2025-10-14
11:45 | 2025-10-14
11:29 | 2025-10-14
11:25 | 2025-10-14
11:04 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24