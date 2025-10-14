فرنسا تعلن خطة طوارئ مالية

كشفت تقارير صحفية عن خطة فرنسية لتقليص أكثر من 3 آلاف وظيفة حكومية خلال 2026، في إطار إجراءات تقشفية غير مسبوقة لمعالجة الأزمة المالية المتصاعدة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن برئاسة سيباستيان لوكورنو الجديد تهدف إلى خفض 3119 وظيفة حكومية، ضمن مساعي ترشيد الإنفاق التي تقودها المؤسسات الحكومية بشكل أساسي.وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكافح فيه واحدة من أصعب الأزمات المالية في تاريخها الحديث، حيث تجاوز الدين الحكومي للمرة الأولى عتبة 3.4 تريليون ، ليصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، محتلا المرتبة الثالثة بين أعلى مديونية بعد وإيطاليا. (روسيا اليوم)