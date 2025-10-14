Advertisement

عربي-دولي

رئيسة وزراء إيطاليا في تصريح مُثير للجدل: قد أقتل أحداً في هذه الحالة

Lebanon 24
14-10-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1429335-638960602160789221.png
Doc-P-1429335-638960602160789221.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني إنها "قد تقتل أحدا" إذا أقلعت عن التدخين.
Advertisement

وجاءت تصريحات ميلوني على هامش قمة السلام في شرم الشيخ في مصر حين حثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التوقف عن التدخين.

وقال أردوغان لميلوني في اجتماع جانبي، وسط ضحكات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تبدين رائعة، ولكن يجب أن أجبرك على الإقلاع عن التدخين".

ورد ماكرون ضاحكا: "هذا مستحيل".

وردت ميلوني: "أعلم، أعلم، لا أريد أن أقتل أحدا". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
lebanon 24
14/10/2025 19:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحاتها: لن أكون أماً (فيديو)
lebanon 24
14/10/2025 19:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سجال علني بين محمد عطية ومي كمال الدين بعد منشور مثير للجدل (صورة)
lebanon 24
14/10/2025 19:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يتعلق بطول الجسم.. علاج صيني مثير للجدل
lebanon 24
14/10/2025 19:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الرئيس الفرنسي إيمانويل

رجب طيب أردوغان

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

طيب أردوغان

الإيطالية

سكاي نيوز

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2025-10-14
12:00 | 2025-10-14
11:45 | 2025-10-14
11:29 | 2025-10-14
11:25 | 2025-10-14
11:04 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24