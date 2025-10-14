رئيسة وزراء إيطاليا في تصريح مُثير للجدل: قد أقتل أحداً في هذه الحالة

Advertisement

قالت رئيسة الوزراء ، جورجيا ميلوني إنها "قد تقتل أحدا" إذا أقلعت عن التدخين.وجاءت تصريحات ميلوني على هامش قمة السلام في شرم الشيخ في مصر حين حثها الرئيس على التوقف عن التدخين.وقال أردوغان لميلوني في اجتماع جانبي، وسط ضحكات رئيس الوزراء كير ستارمر، والرئيس الفرنسي : "تبدين رائعة، ولكن يجب أن أجبرك على الإقلاع عن التدخين".ورد ماكرون ضاحكا: "هذا مستحيل".وردت ميلوني: "أعلم، أعلم، لا أريد أن أقتل أحدا". (سكاي نيوز عربية)