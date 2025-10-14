23
عربي-دولي
رئيسة وزراء إيطاليا في تصريح مُثير للجدل: قد أقتل أحداً في هذه الحالة
Lebanon 24
14-10-2025
|
10:33
A-
A+
قالت رئيسة الوزراء
الإيطالية
، جورجيا ميلوني إنها "قد تقتل أحدا" إذا أقلعت عن التدخين.
وجاءت تصريحات ميلوني على هامش قمة السلام في شرم الشيخ في مصر حين حثها الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
على التوقف عن التدخين.
وقال أردوغان لميلوني في اجتماع جانبي، وسط ضحكات رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، والرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
: "تبدين رائعة، ولكن يجب أن أجبرك على الإقلاع عن التدخين".
ورد ماكرون ضاحكا: "هذا مستحيل".
وردت ميلوني: "أعلم، أعلم، لا أريد أن أقتل أحدا". (سكاي نيوز عربية)
