عربي-دولي

إيران تتمسك بالاتفاق النووي وتنتقد إخلال واشنطن بنظام العلاقات الدولية

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:25
أكد مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في المكتب الرئاسي الإيراني، محمد مهدي طباطبائي، أن أصل الاتفاق النووي لم يكن خطأً، مشيراً إلى أن العقوبات سيئة، لكن تفعيل آلية الزناد يعني العودة إلى جميع الظروف التي كانت قائمة قبل الاتفاق النووي.
وأوضح طباطبائي أن بلاده باتت اليوم في وضعٍ أفضل من السابق في المجال النووي، مضيفاً أن الاتفاق النووي أتاح لإيران وقف العقوبات لمدة عشر سنوات، وأن القلق الحالي يتمثل في احتمال تفعيل آلية الزناد التي تعني عودة العقوبات، وذلك في حديثٍ مع قناة SNNTV.

وفي حديثٍ آخر مع القناة ذاتها، قال طباطبائي إن الأميركيين تصرفوا بطريقةٍ أخلّت بنظام العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً للحوار لم تُستغل في الوقت المناسب.

وأضاف أن لو كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موجودة آنذاك، لما وقعت حرب الأيام الاثني عشر، مؤكداً أن أميركا بايدن تختلف عن أميركا ترامب، وأن الإشكال في الاتفاق النووي كان غياب الضمان. (الحدث)
