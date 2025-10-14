إيران تتمسك بالاتفاق النووي وتنتقد إخلال واشنطن بنظام العلاقات الدولية

Advertisement

أكد مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في المكتب الرئاسي ، محمد مهدي طباطبائي، أن أصل لم يكن خطأً، مشيراً إلى أن سيئة، لكن تفعيل آلية الزناد يعني العودة إلى جميع الظروف التي كانت قائمة قبل الاتفاق .وأوضح طباطبائي أن بلاده باتت اليوم في وضعٍ أفضل من السابق في المجال النووي، مضيفاً أن الاتفاق النووي أتاح لإيران وقف العقوبات لمدة عشر سنوات، وأن القلق الحالي يتمثل في احتمال تفعيل آلية الزناد التي تعني عودة العقوبات، وذلك في حديثٍ مع قناة SNNTV.وفي حديثٍ آخر مع القناة ذاتها، قال طباطبائي إن تصرفوا بطريقةٍ أخلّت بنظام العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً للحوار لم تُستغل في الوقت المناسب.وأضاف أن لو كانت الأميركي موجودة آنذاك، لما وقعت حرب الأيام الاثني عشر، مؤكداً أن أميركا تختلف عن أميركا ، وأن الإشكال في الاتفاق النووي كان غياب الضمان. (الحدث)