Advertisement

عربي-دولي

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض للمرة الثامنة مشروع تمويل الحكومة

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:35
A-
A+

Doc-P-1429528-638961066960085817.jpg
Doc-P-1429528-638961066960085817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الثامنة خلال الأسابيع الأخيرة مشروع قانون لتأمين تمويل عمل الحكومة الفيدرالية، التي لا يزال جزء من مؤسساتها متوقفا بسبب الإغلاق الجزئي المستمر.
Advertisement

ووفق ما نقلته قناة C-SPAN، حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، على 49 صوتا مؤيدا مقابل 45 معارضا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتا لاعتماده.

ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود إنفاق أساسية، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. ولا تزال المفاوضات بين الجانبين متوقفة وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها.

وبحسب التشريعات الأمريكية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق، إلى جانب الموظفين المكلفين بـ"حماية الأرواح والممتلكات". هؤلاء يطلب منهم العمل دون راتب مؤقتا، على أن تدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الديمقراطيون والإغلاق قد يعلن خلال ساعات
lebanon 24
15/10/2025 09:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون ديمقراطي لتمويل الحكومة
lebanon 24
15/10/2025 09:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: الحكومة اللبنانية أحرزت تقدما هاما خلال العام الماضي
lebanon 24
15/10/2025 09:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: نشيد بقرار الحكومة اللبنانية الموافقة على نزع سلاح المليشيات
lebanon 24
15/10/2025 09:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمن القومي

روسيا اليوم

مجلس الشيوخ

الديمقراطي

الأمريكية

الفيدرالي

الكونغرس

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:21 | 2025-10-15
02:00 | 2025-10-15
01:50 | 2025-10-15
01:36 | 2025-10-15
01:23 | 2025-10-15
01:04 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24