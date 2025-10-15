مصرع 20 شخصاً في حريق حافلة بولاية راجاستان الهندية

Advertisement

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق اندلع في حافلة بينما كانت تسير في ولاية راجاستان غربي ، بحسب ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محليّة.والحافلة المنكوبة كانت تقلّ أكثر من 50 راكبا بين مدينتي جايسالمر وجودبور.وقال راجيش مينا، المسؤول الكبير في الشرطة، لوكالة فرانس برس إنّ "19 راكبا قضوا في الحافلة، وتوفي راكب آخر متأثرا بحروقه في الطريق إلى جودبور".وأوردت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء هذه الحصيلة، مشيرة إلى أنّ سائق الحافلة رصد دخانا يتصاعد من قسمها الخلفي فتوقّف بها على لكن سرعان ما التهمتها النيران.وأعرب عن "صدمته إزاء الخسارة في الأرواح البشرية"، مؤكدا أنّ الحكومة ستقدّم تعويضات لأسر الضحايا بقيمة 200 ألف روبية (أكثر من 2200 دولار) عن كلّ ضحية.(سكاي نيوز)