عربي-دولي

مصرع 20 شخصاً في حريق حافلة بولاية راجاستان الهندية

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:23
لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق اندلع في حافلة بينما كانت تسير في ولاية راجاستان غربي الهند، بحسب ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محليّة.
والحافلة المنكوبة كانت تقلّ أكثر من 50 راكبا بين مدينتي جايسالمر وجودبور.

وقال راجيش مينا، المسؤول الكبير في الشرطة، لوكالة فرانس برس إنّ "19 راكبا قضوا في الحافلة، وتوفي راكب آخر متأثرا بحروقه في الطريق إلى جودبور".

وأوردت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء هذه الحصيلة، مشيرة إلى أنّ سائق الحافلة رصد دخانا يتصاعد من قسمها الخلفي فتوقّف بها على الطريق السريع لكن سرعان ما التهمتها النيران.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "صدمته إزاء الخسارة في الأرواح البشرية"، مؤكدا أنّ الحكومة ستقدّم تعويضات لأسر الضحايا بقيمة 200 ألف روبية (أكثر من 2200 دولار) عن كلّ ضحية.
(سكاي نيوز)
