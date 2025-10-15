Advertisement

عربي-دولي

فرنسا.. حجب الثقة يصطدم برفض الحزب الاشتراكي

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:36
A-
A+

Doc-P-1429583-638961144048038626.png
Doc-P-1429583-638961144048038626.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرّح زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور بأن الحزب لن يؤيد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الجديدة.
Advertisement

وقد قدّمت أحزاب اليسار واليمين المتطرف بالفعل اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، التي تولّت مهامها يوم الاثنين.

ويواجه رئيس الوزراء بالفعل اقتراحين بسحب الثقة من حكومته من قِبل حزبي "فرنسا المتمردة" اليساري المتشدد و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف، ومن المتوقع التصويت عليهما في البرلمان يوم الخميس.

وكان لوكورنو طلب من المشرعين، في وقت سابق عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته. 

وألقى لوكورنو كلمته البرلمان لتوضيح أولويات ميزانيته، على أمل تفادي خسارة تصويت بحجب الثقة من شأنه أن يغرق فرنسا في المزيد من المستنقع السياسي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط يلتقي الوفد الأميركيّ بحضور رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط
lebanon 24
15/10/2025 09:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد صافي رئيسا للجنة الإنتخابية المركزية في الحزب التقدمي الاشتراكي
lebanon 24
15/10/2025 09:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في قصر بعبدا
lebanon 24
15/10/2025 09:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للحزب الاشتراكي بفرنسا: وزير الداخلية يسعى للتضييق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني
lebanon 24
15/10/2025 09:32:03 Lebanon 24 Lebanon 24

سيباستيان ليكورنو

الحزب الاشتراكي

التجمع الوطني

روسيا اليوم

البرلمان

أوليفييه

باستيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:21 | 2025-10-15
02:00 | 2025-10-15
01:50 | 2025-10-15
01:23 | 2025-10-15
01:04 | 2025-10-15
00:35 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24