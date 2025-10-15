فرنسا.. حجب الثقة يصطدم برفض الحزب الاشتراكي

Advertisement

صرّح زعيم الفرنسي فور بأن الحزب لن يؤيد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الجديدة.وقد قدّمت أحزاب اليسار واليمين المتطرف بالفعل اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، التي تولّت مهامها يوم الاثنين.ويواجه رئيس الوزراء بالفعل اقتراحين بسحب الثقة من حكومته من قِبل حزبي " المتمردة" اليساري المتشدد و" " اليميني المتطرف، ومن المتوقع التصويت عليهما في يوم الخميس.وكان لوكورنو طلب من المشرعين، في وقت سابق عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته.وألقى لوكورنو كلمته البرلمان لتوضيح أولويات ميزانيته، تفادي خسارة تصويت بحجب الثقة من شأنه أن يغرق فرنسا في المزيد من المستنقع السياسي. (روسيا اليوم)