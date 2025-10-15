Advertisement

عربي-دولي

إيران: مفتشو الوكالة الدولية غير موجودين حاليًا في إيران

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:38
وسط التوترات المستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن مفتشي الوكالة الدولية غير موجودين حاليًا في إيران.
وأوضح إسلامي أن زيارة مفتشي الوكالة لمواقع نووية داخل البلاد، لا تتم إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أن أي تواجد لهم يجب أن يخضع لهذا الإجراء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. (العربية) 
 
 
