26
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران: مفتشو الوكالة الدولية غير موجودين حاليًا في إيران
Lebanon 24
15-10-2025
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط التوترات المستمرة مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، أكد رئيس
منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية
،
محمد إسلامي
، أن مفتشي
الوكالة الدولية
غير موجودين حاليًا في
إيران
.
Advertisement
وأوضح
إسلامي
أن زيارة مفتشي الوكالة لمواقع نووية داخل البلاد، لا تتم إلا بموافقة
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
، مؤكدًا أن أي تواجد لهم يجب أن يخضع لهذا الإجراء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير موجودين حاليا في البلاد
Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير موجودين حاليا في البلاد
15/10/2025 14:38:59
15/10/2025 14:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أول فريق من المفتشين عاد إلى إيران
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أول فريق من المفتشين عاد إلى إيران
15/10/2025 14:38:59
15/10/2025 14:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة إلى موقع نووي في إيران
Lebanon 24
وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة إلى موقع نووي في إيران
15/10/2025 14:38:59
15/10/2025 14:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: مفتشو الوكالة الدولية عادوا لإيران بموافقة مجلس الأمن القومي
Lebanon 24
عراقجي: مفتشو الوكالة الدولية عادوا لإيران بموافقة مجلس الأمن القومي
15/10/2025 14:38:59
15/10/2025 14:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة
منظمة الطاقة الذرية
الوكالة الدولية
المجلس الأعلى
منظمة الطاقة
محمد إسلامي
محمد إسلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشرع التقى بوتين في الكرملين: ملتزمون بكل الاتفاقيات السابقة
Lebanon 24
الشرع التقى بوتين في الكرملين: ملتزمون بكل الاتفاقيات السابقة
07:30 | 2025-10-15
15/10/2025 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا... ما قصّة المقبرة الجماعيّة التي نُقِلَت بالسرّ إلى صحراء الضمير؟
Lebanon 24
في سوريا... ما قصّة المقبرة الجماعيّة التي نُقِلَت بالسرّ إلى صحراء الضمير؟
07:00 | 2025-10-15
15/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل.. توقيف شخص هدد باغتيال نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل.. توقيف شخص هدد باغتيال نتنياهو
06:48 | 2025-10-15
15/10/2025 06:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في أفغانستان.. آلاف العائلات بلا مأوى مع اقتراب الشتاء
Lebanon 24
في أفغانستان.. آلاف العائلات بلا مأوى مع اقتراب الشتاء
06:35 | 2025-10-15
15/10/2025 06:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم "حزب الله".. كيف يقوم وكلاء النظام الإيراني في الخارج بقمع المتظاهرين الإيرانيين؟
Lebanon 24
من بينهم "حزب الله".. كيف يقوم وكلاء النظام الإيراني في الخارج بقمع المتظاهرين الإيرانيين؟
06:30 | 2025-10-15
15/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ "عسكري"
Lebanon 24
ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ "عسكري"
12:00 | 2025-10-14
14/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
12:30 | 2025-10-14
14/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2025-10-15
الشرع التقى بوتين في الكرملين: ملتزمون بكل الاتفاقيات السابقة
07:00 | 2025-10-15
في سوريا... ما قصّة المقبرة الجماعيّة التي نُقِلَت بالسرّ إلى صحراء الضمير؟
06:48 | 2025-10-15
إسرائيل.. توقيف شخص هدد باغتيال نتنياهو
06:35 | 2025-10-15
في أفغانستان.. آلاف العائلات بلا مأوى مع اقتراب الشتاء
06:30 | 2025-10-15
من بينهم "حزب الله".. كيف يقوم وكلاء النظام الإيراني في الخارج بقمع المتظاهرين الإيرانيين؟
06:25 | 2025-10-15
إسرائيل تخرق "هدنة غزة".. خروقات متصاعدة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 14:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 14:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 14:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24