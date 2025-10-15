Advertisement

عربي-دولي

الشرع التقى بوتين في الكرملين: ملتزمون بكل الاتفاقيات السابقة

Lebanon 24
15-10-2025 | 07:30
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وسوريا تتمتعان بعلاقات خاصة منذ عقود عديدة. 
واستقبل الرئيس بوتين الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الكرملين وشدد أن "العلاقات بين سوريا وروسيا كانت دائما ذات طابع ودّي خالص".
 
وقال بوتين: "لقد تبلورت علاقات خاصة بين روسيا وسوريا على مدى عقود عديدة". 
 
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية في سوريا نجاح كبير وستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية". 
 
وتابع قائلاً: "روسيا مستعدة لإجراء مشاورات منتظمة مع سوريا عبر وزارة الخارجية".
 
من جانبه، أكد الشرع أن بلاده ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، مشيرا إلى أن الأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة.
 
وقال: "تربط روسيا وسوريا جسور تعاون جادة بما في ذلك التعاون الاقتصادي".
 
وشدد الشرع على التزام سوريا بكل الاتفاقيات السابقة. 
