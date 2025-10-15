24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشرع التقى بوتين في الكرملين: ملتزمون بكل الاتفاقيات السابقة
Lebanon 24
15-10-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن
روسيا
وسوريا تتمتعان بعلاقات خاصة منذ عقود عديدة.
Advertisement
واستقبل الرئيس
بوتين
الرئيس السوري أحمد
الشرع
في قصر الكرملين وشدد أن "العلاقات بين
سوريا
وروسيا كانت دائما ذات طابع ودّي خالص".
وقال بوتين: "لقد تبلورت علاقات خاصة بين روسيا وسوريا على مدى عقود عديدة".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية في سوريا نجاح كبير وستعزز الروابط بين كافة
القوى السياسية
".
وتابع قائلاً: "روسيا مستعدة لإجراء مشاورات منتظمة مع سوريا عبر
وزارة الخارجية
".
من جانبه، أكد الشرع أن بلاده ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، مشيرا إلى أن الأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وقال: "تربط روسيا وسوريا جسور تعاون جادة بما في ذلك التعاون الاقتصادي".
وشدد الشرع على
التزام
سوريا بكل الاتفاقيات السابقة.
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين والشرع يعتزمان بحث تطوير العلاقات بين البلدين بالمجالات السياسية والاقتصادية
Lebanon 24
الكرملين: بوتين والشرع يعتزمان بحث تطوير العلاقات بين البلدين بالمجالات السياسية والاقتصادية
15/10/2025 20:33:16
15/10/2025 20:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: بوتين والشرع يعتزمان بحث الوضع في الشرق الأوسط
Lebanon 24
الكرملين: بوتين والشرع يعتزمان بحث الوضع في الشرق الأوسط
15/10/2025 20:33:16
15/10/2025 20:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: نفترض أن الرئيس ترامب لا يزال ملتزما بالعمل تجاه السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: نفترض أن الرئيس ترامب لا يزال ملتزما بالعمل تجاه السلام بين روسيا وأوكرانيا
15/10/2025 20:33:16
15/10/2025 20:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: ملتزمون بمبدأ أن لا تضمن أي دولة أمنها على حساب دولة أخرى
Lebanon 24
بوتين: ملتزمون بمبدأ أن لا تضمن أي دولة أمنها على حساب دولة أخرى
15/10/2025 20:33:16
15/10/2025 20:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
القوى السياسية
وزارة الخارجية
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
البرلمان
فلاديمير
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الظل" و "سراب".. تفاصيل مثيرة عن وحدتين أخفيتا "رهائن إسرائيل" في غزة
Lebanon 24
"الظل" و "سراب".. تفاصيل مثيرة عن وحدتين أخفيتا "رهائن إسرائيل" في غزة
13:00 | 2025-10-15
15/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سُمع دويّ انفجار داخلها... هبوط اضطراري لطائرة عائدة من قمة شرم الشيخ!
Lebanon 24
سُمع دويّ انفجار داخلها... هبوط اضطراري لطائرة عائدة من قمة شرم الشيخ!
12:25 | 2025-10-15
15/10/2025 12:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
Lebanon 24
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
12:00 | 2025-10-15
15/10/2025 12:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين لبنان وسوريا.. تقريرٌ يكشف طبيعة "العلاقة الحالية"
Lebanon 24
بين لبنان وسوريا.. تقريرٌ يكشف طبيعة "العلاقة الحالية"
12:00 | 2025-10-15
15/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: يجب نزع سلاح حماس فورًا!
Lebanon 24
فرنسا: يجب نزع سلاح حماس فورًا!
11:33 | 2025-10-15
15/10/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-10-15
"الظل" و "سراب".. تفاصيل مثيرة عن وحدتين أخفيتا "رهائن إسرائيل" في غزة
12:25 | 2025-10-15
سُمع دويّ انفجار داخلها... هبوط اضطراري لطائرة عائدة من قمة شرم الشيخ!
12:00 | 2025-10-15
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
12:00 | 2025-10-15
بين لبنان وسوريا.. تقريرٌ يكشف طبيعة "العلاقة الحالية"
11:33 | 2025-10-15
فرنسا: يجب نزع سلاح حماس فورًا!
11:22 | 2025-10-15
وزير الحرب الأميركي يتوعّد روسيا بإجراءات صارمة!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 20:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 20:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 20:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24