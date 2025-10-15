Advertisement

عربي-دولي

الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له

Lebanon 24
15-10-2025
قال الرئيس السوري أحمد الشرع ممازحا الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، في مستهل لقائهما في الكرملين إنّ "لديكم درجا طويلا، ومن الجيّد أننا نلعب شوية رياضة ونستطيع أن نصعده دون أن نتعب".


وقبل لقائه بوتين، صعد الشرع درجاً طويلاً باتّجاه بهو الكرملين، وقد خلع معطفه في منتصف المسافة.
 
 
 
عربي-دولي

منوعات

