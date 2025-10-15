الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له

ممازحا الرئيس الروسيّ ، في مستهل لقائهما في إنّ "لديكم درجا طويلا، ومن الجيّد أننا نلعب شوية رياضة ونستطيع أن نصعده دون أن نتعب".





وقبل لقائه ، صعد درجاً طويلاً باتّجاه بهو الكرملين، وقد خلع معطفه في منتصف المسافة.

🚨⚡️ لحظة طريفة في الكرملين.. الرئيس السوري يمازح بوتين حول "الدرج "! 🤣 🇸🇾🇷🇺



أضحكت كلمات الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس بوتين خلال لقائهما.



"لديكم هنا درج طويل... لكننا تمكّنا من المجيء ولم نتعب. يمكن القول إننا قمنا برحلة جادة."