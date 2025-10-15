الشرع مازح بوتين... شاهدوا بالفيديو ماذا قال له

🚨⚡️ لحظة طريفة في الكرملين.. الرئيس السوري يمازح بوتين حول "الدرج الطويل"! 🤣 🇸🇾🇷🇺
أضحكت كلمات الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائهما.
"لديكم هنا درج طويل... لكننا تمكّنا من المجيء ولم نتعب. يمكن القول إننا قمنا برحلة جادة." pic.twitter.com/f2AOBWrU79
— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) October 15, 2025
🚨⚡️ لحظة طريفة في الكرملين.. الرئيس السوري يمازح بوتين حول "الدرج الطويل"! 🤣 🇸🇾🇷🇺
أضحكت كلمات الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائهما.
"لديكم هنا درج طويل... لكننا تمكّنا من المجيء ولم نتعب. يمكن القول إننا قمنا برحلة جادة." pic.twitter.com/f2AOBWrU79