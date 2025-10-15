Advertisement

عربي-دولي

في دولة عربيّة... طوابير أمام المصارف: أين أموالنا؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 08:20
يتجمّع مواطنون ليبيون لساعات أمام المصارف، لسحب أموالهم ورواتبهم من دون جدوى، بسبب مرور البلاد بأزمة سيولة نقديّة.
 
 
وقال مواطنون ليبيون غاضبون "أين أموالنا"؟.
 
وكان المصرف المركزي الليبي أعلن عن سحب الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والـ5 دنانير والـ20 ديناراً من السوق، بعد اكتشاف عمليات تزوير تقدر بالمليارات يتم تداولها بطريقة غير قانونية. (العربية)
 
 
 
