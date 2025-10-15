في دولة عربيّة... طوابير أمام المصارف: أين أموالنا؟

يتجمّع مواطنون ليبيون لساعات أمام المصارف، لسحب أموالهم ورواتبهم من دون جدوى، بسبب مرور البلاد بأزمة سيولة نقديّة.

وقال مواطنون ليبيون غاضبون "أين أموالنا"؟.

وكان المصرف المركزي أعلن عن سحب الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والـ5 دنانير والـ20 ديناراً من السوق، بعد اكتشاف عمليات تزوير تقدر بالمليارات يتم تداولها بطريقة غير قانونية. (العربية)