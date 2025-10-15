تهديدٌ خطيرٌ... مطالب عاجلة في إسرائيل بإغلاق الحدود مع مصر



ونشر المعهد برئاسة حجاي رزنيك، تقريرًا مفصّلًا حول حالة الأمن المدني في جنوب ، ركّز على تهريب الأسلحة من منطقة الحدود . ذكر موقع " "، أنّ معهد ريبمان لتطوير دعا قبيل جلسة لجنة الخارجية والدفاع اليوم في الكنيست إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل إصدار تشريعات عاجلة لإغلاق الحدود مع مصر.ونشر المعهد برئاسة حجاي رزنيك، تقريرًا مفصّلًا حول حالة الأمن المدني في جنوب ، ركّز على تهريب الأسلحة من منطقة الحدود .

ويصف التقرير صورةً لما وصفه بـ"مخزونات أسلحة غير قانونية غير مسبوقة"، مؤكدًا وجود أكثر من 100000 قطعة سلاح في النقب، وهو حجم يعادل قوة نيران تُقدّر بنحو 50 لواء مشاة.



ومن بين البيانات الرئيسية والمقلقة التي تضمنها التقرير:



- تسرب الأسلحة من إلى النقب، واستمرار هذا التسرب نحو أراضي مع توسع طرق التهريب.

- ارتفاع بنسبة 71% في حجم الأسلحة غير القانونية منذ تشرين الاول 2023.

- تطور سوق لتأجير الأسلحة، حيث يُستأجر بندقية هجومية من طراز M16 بحوالي 500 شيكل يوميًا، ورشاش MAG بحوالي 1000 شيكل يوميًا.

- استخدام طائرات مسيّرة ومركبات مموهة في عمليات التهريب، مع توثيق ما لا يقل عن 12 حالة بين 2021 و2025 لإحباط محاولات تهريب أو سرقة أسلحة.

- زيادة حادة في عمليات الدخول غير القانوني خلال الأعياد الأخيرة.

- تورط سكان من الشتات في هجمات قاتلة خلال العقد الماضي، مع الإبلاغ عن 9 حالات موثقة من الاعتقالات وتوجيه لوائح اتهام بالتخطيط والدعم المالي لمنظمات إرهابية. (روسيا اليوم)