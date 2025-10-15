بيلاوسوف: الناتو يكثف أنشطته قرب حدودنا مع بيلاروسيا



وقال بيلاوسوف، خلال جلسة مشتركة لهيئات وزارتي دفاع البلدين، إن "الناتو يحافظ على وجود عسكري كبير على الجناح الشرقي للحلف. كما كثف أنشطة التدريب والاستطلاع بالقرب من حدود بلدينا".

كذلك أكد أن التعاون الدفاعي بين ومينسك "يعد أحد عوامل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي على خلفية الأنشطة العدائية العلنية للناتو"، وفق وكالة "تاس". (العربية)