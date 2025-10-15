Advertisement

عربي-دولي

بيلاوسوف: الناتو يكثف أنشطته قرب حدودنا مع بيلاروسيا

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:55
أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحافظ على وجود عسكري كبير على جناحه الشرقي، ويكثف أنشطة التدريب والاستطلاع قرب حدود بلاده وبيلاروسيا.
وقال بيلاوسوف، خلال جلسة مشتركة لهيئات وزارتي دفاع البلدين، إن "الناتو يحافظ على وجود عسكري كبير على الجناح الشرقي للحلف. كما كثف أنشطة التدريب والاستطلاع بالقرب من حدود بلدينا".
 
كذلك أكد أن التعاون الدفاعي بين موسكو ومينسك "يعد أحد عوامل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي على خلفية الأنشطة العدائية العلنية للناتو"، وفق وكالة "تاس". (العربية)
 
 
