عربي-دولي

لمدة 48 ساعة.. إتّفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:47
أعلنت باكستان أنها وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة مع أفغانستان، عقب أيام من العنف شهدت مقتل عشرات الأشخاص على جانبيّ الحدود.
وفي كابول، قالت حكومة طالبان إنها أصدرت الأوامر لجيشها لاحترام وقف إطلاق النار مع باكستان. 
