سُمع دويّ انفجار داخلها... هبوط اضطراري لطائرة عائدة من قمة شرم الشيخ!
Lebanon 24
15-10-2025
|
12:25
اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة "ويز إير"، كانت تقلّ صحفيين عائدين من قمة شرم الشيخ للسلام في مصر إلى روما، للهبوط اضطراريًا بعد أن أبلغ بعض الركاب عن سماع دوي انفجار في مخزن الأمتعة.
وكانت الطائرة قد أقلعت من شرم الشيخ، وعلى متنها عدد من الصحفيين والمصورين الذين شاركوا في تغطية القمة التي حضرها عدد من قادة الدول.
وأفاد ركاب بأنهم سمعوا صوت انفجار وشاهدوا دخانًا قبل أن تتخذ الطائرة قرار الهبوط الاضطراري في مدينة نابولي
الإيطالية
، وفق ما ذكرت صحيفة
ديلي
ميل
البريطانية
.
وفور وصولها إلى مطار نابولي الدولي، توجهت فرق الإطفاء إلى الطائرة للتأكد من سلامة الركاب والطائرة.
وقالت "ويز آير" للصحيفة إن الرحلة حولت إلى نابولي بسبب "مشكلة تقنية غير متوقعة"، مؤكدة أن الطائرة هبطت بأمان وأن جميع الركاب غادروا من دون مشاكل.
وأوضحت الشركة أنها لم ترصد أي علامات على وجود دخان أو حريق على متن الطائرة.
وترأس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ونظيره الأميركي
دونالد ترامب
، أعمال قمة السلام التي أقيمت الإثنين في شرم الشيخ، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف إنهاء حرب غزة.
