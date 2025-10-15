سُمع دويّ انفجار داخلها... هبوط اضطراري لطائرة عائدة من قمة شرم الشيخ!

Advertisement

وكانت الطائرة قد أقلعت من شرم الشيخ، وعلى متنها عدد من الصحفيين والمصورين الذين شاركوا في تغطية القمة التي حضرها عدد من قادة الدول.وأفاد ركاب بأنهم سمعوا صوت انفجار وشاهدوا دخانًا قبل أن تتخذ الطائرة قرار الهبوط الاضطراري في مدينة نابولي ، وفق ما ذكرت صحيفة ميل .وفور وصولها إلى مطار نابولي الدولي، توجهت فرق الإطفاء إلى الطائرة للتأكد من سلامة الركاب والطائرة.وقالت "ويز آير" للصحيفة إن الرحلة حولت إلى نابولي بسبب "مشكلة تقنية غير متوقعة"، مؤكدة أن الطائرة هبطت بأمان وأن جميع الركاب غادروا من دون مشاكل.وأوضحت الشركة أنها لم ترصد أي علامات على وجود دخان أو حريق على متن الطائرة.وترأس ونظيره الأميركي ، أعمال قمة السلام التي أقيمت الإثنين في شرم الشيخ، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف إنهاء حرب غزة.