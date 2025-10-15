Advertisement

عربي-دولي

أول زيارة للشرع إلى روسيا.. ماذا ناقش مع بوتين؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 14:18
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى الكرملين في موسكو لأول مرة منذ توليه السلطة، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مباحثات استمرت ساعتين ونصف، تناولت ملفات سياسية، أمنية واقتصادية حساسة.
وأكد بوتين خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا، مشدداً على أن مصلحة الشعب السوري كانت دوماً محور سياسات موسكو، مع استعداد روسيا لتعزيز التعاون عبر وزارتي الخارجية في البلدين. بدوره، شدد الشرع على الروابط التاريخية بين سوريا وروسيا، مؤكداً رغبة دمشق في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي.

ووفق مصادر سورية، ركز الوفد السوري على الحصول على ضمانات بعدم إعادة تسليح بقايا قوات النظام السابق، إضافة إلى طلب دعم موسكو في إعادة بناء الجيش السوري الجديد. كما اقترح الشرع إمكانية إعادة نشر الشرطة الروسية لمنع أي خروقات جديدة من الجيش الإسرائيلي.

وتناول النقاش مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لا سيما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية على الساحل السوري، إضافة إلى الوجود الروسي في مطار القامشلي شمال شرق البلاد.

على الصعيد الاقتصادي، طلب الشرع دعم روسيا لاستئناف توريد القمح بشروط ميسرة وتعويضات عن أضرار الحرب، إلى جانب التعاون المحتمل في مشروعات النفط والطاقة، وفق تصريحات ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الذي أشار إلى أهمية هذه المشاريع في إعادة بناء اقتصاد سوريا وبنيتها التحتية بعد سنوات النزاع.

كما التقى الشرع وفداً من الجالية السورية في روسيا بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، مؤكداً دور المغتربين في نقل صورة سورية الحقيقية والمساهمة في مسيرة الإعمار والتنمية.

يُذكر أن هذه الزيارة تُعد الأولى للشرع إلى موسكو منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في حين تواصل روسيا الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا عبر قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، اللتين تمثلان دعامة أساسية لعمقها الاستراتيجي في المنطقة. (العربية)
