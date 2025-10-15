عن عودة القتال في غزة.. تحذير جديد من ترامب

Advertisement

قال الرئيس الأميركي اليوم الأربعاء، إن قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه، إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.وأشار إلى أن إنقاذ الرهائن الأحياء كان هدفًا رئيسيًا ومهمًا في حد ذاته.