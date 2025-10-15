Advertisement

عن عودة القتال في غزة.. تحذير جديد من ترامب

Lebanon 24
15-10-2025 | 14:54
Doc-P-1429911-638961624137203243.webp
Doc-P-1429911-638961624137203243.webp photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه، إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار ترامب إلى أن إنقاذ الرهائن الأحياء كان هدفًا رئيسيًا ومهمًا في حد ذاته.
دونالد ترامب

دونالد

حماس

