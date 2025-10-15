22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة.. ماذا قالت "القسام"؟
Lebanon 24
15-10-2025
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
كتائب القسام
، أنها التزمت بما تم الاتفاق عليه في إطار صفقة تبادل الأسرى مع
الاحتلال
الإسرائيلي
، حيث سلمت جميع الأسرى الأحياء لديها، إضافة إلى الجثث التي تمكنت من الوصول إليها.
Advertisement
وأوضحت في بيان نشرته عبر تطبيق
تليغرام
، أن ما تبقى من الجثث بحاجة إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، مؤكدة أنها تبذل جهودا واسعة لإغلاق هذا الملف.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أعادت الحركة جميع الأسرى الأحياء وجثامين سبعة أسرى من بين 28 تحتجزها، حيث سلمت جثتين لأسيرين جدد مساء الأربعاء.
وقبل بدء عملية التسليم هذه، كانت
تل أبيب
تقدر وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء.
مواضيع ذات صلة
ما أسباب تأخير العثور على جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة؟
Lebanon 24
ما أسباب تأخير العثور على جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة؟
16/10/2025 02:10:00
16/10/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر قيادي في القسام: كتائب القسام سلمت أسرى الاحتلال الأحياء للصليب الأحمر في غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
مصدر قيادي في القسام: كتائب القسام سلمت أسرى الاحتلال الأحياء للصليب الأحمر في غزة (الجزيرة)
16/10/2025 02:10:00
16/10/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: تفاهم حول السماح لحماس بالبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: تفاهم حول السماح لحماس بالبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة
16/10/2025 02:10:00
16/10/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب القسام: قررنا تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة الساعة 10 مساء
Lebanon 24
كتائب القسام: قررنا تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة الساعة 10 مساء
16/10/2025 02:10:00
16/10/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب القسام
الإسرائيلي
الاحتلال
تليغرام
إسرائيل
تل أبيب
كتائب
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن سلاح حماس.. تعليق من ترامب
Lebanon 24
عن سلاح حماس.. تعليق من ترامب
16:50 | 2025-10-15
15/10/2025 04:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من راقصة شرقية إلى عميلة.. من هي الجاسوسة الأكثر إغراء في القرن العشرين؟! (صور)
Lebanon 24
من راقصة شرقية إلى عميلة.. من هي الجاسوسة الأكثر إغراء في القرن العشرين؟! (صور)
16:00 | 2025-10-15
15/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عودة القتال في غزة.. تحذير جديد من ترامب
Lebanon 24
عن عودة القتال في غزة.. تحذير جديد من ترامب
14:54 | 2025-10-15
15/10/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أول زيارة للشرع إلى روسيا.. ماذا ناقش مع بوتين؟
Lebanon 24
أول زيارة للشرع إلى روسيا.. ماذا ناقش مع بوتين؟
14:18 | 2025-10-15
15/10/2025 02:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجاران في كابول.. قتلى وجرحى قبيل وقف إطلاق النار (فيديو)
Lebanon 24
انفجاران في كابول.. قتلى وجرحى قبيل وقف إطلاق النار (فيديو)
14:02 | 2025-10-15
15/10/2025 02:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2025-10-15
عن سلاح حماس.. تعليق من ترامب
16:00 | 2025-10-15
من راقصة شرقية إلى عميلة.. من هي الجاسوسة الأكثر إغراء في القرن العشرين؟! (صور)
14:54 | 2025-10-15
عن عودة القتال في غزة.. تحذير جديد من ترامب
14:18 | 2025-10-15
أول زيارة للشرع إلى روسيا.. ماذا ناقش مع بوتين؟
14:02 | 2025-10-15
انفجاران في كابول.. قتلى وجرحى قبيل وقف إطلاق النار (فيديو)
14:00 | 2025-10-15
دلافين نافقة تحمل تشوهات دماغية تنذر البشر بخطر محتمل!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24