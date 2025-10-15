Advertisement

عربي-دولي

بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة.. ماذا قالت "القسام"؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 15:56
أكدت كتائب القسام، أنها التزمت بما تم الاتفاق عليه في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سلمت جميع الأسرى الأحياء لديها، إضافة إلى الجثث التي تمكنت من الوصول إليها.
وأوضحت في بيان نشرته عبر تطبيق تليغرام، أن ما تبقى من الجثث بحاجة إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، مؤكدة أنها تبذل جهودا واسعة لإغلاق هذا الملف.
 
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أعادت الحركة جميع الأسرى الأحياء وجثامين سبعة أسرى من بين 28 تحتجزها، حيث سلمت جثتين لأسيرين جدد مساء الأربعاء.

وقبل بدء عملية التسليم هذه، كانت تل أبيب تقدر وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء.
