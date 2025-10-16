Advertisement

عربي-دولي

الأوروغواي.. قانون يجيز القتل الرحيم بعد سنوات من الجدل

Lebanon 24
16-10-2025 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1430011-638961973250295898.png
Doc-P-1430011-638961973250295898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخلت الأوروغواي التاريخ، أمس الأربعاء، بعد أن صادق مجلس الشيوخ على قانون مثير للجدل يجيز القتل الرحيم في حالات محدّدة، ليصبح هذا البلد أول دولة في أميركا الجنوبية تعتمد رسميًا ما يُعرف بـ"الموت بكرامة"، بعد نقاشات استمرت لسنوات طويلة داخل البرلمان وبين الأوساط الطبية والدينية.
Advertisement

وحظي القانون بتأييد 20 عضوًا من أصل 31 حضروا الجلسة، ما عكس توافقًا واسعًا داخل الغالبية اليسارية الحاكمة. وكان مجلس النواب قد أقرّ النص في أغسطس الماضي، قبل أن يحظى بموافقة نهائية في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه "ائتلاف الجبهة الموسّعة".

وفور إعلان النتيجة، علت الهتافات والتصفيق داخل قاعة البرلمان، حيث تبادل النواب الداعمون للعانون العناق، فيما دوّى في القاعة صوتُ عشرات المعارضين الذين تابعوا الجلسة من الشرفة مردّدين "قتلة!".

ينصّ القانون الذي أُطلق عليه رسميًا اسم "قانون الموت بكرامة" على السماح بإنهاء الحياة بمساعدة طبية في ظروف محدّدة، بعد طلب صريح من المريض. ويُشترط في مقدم الطلب أن يكون بالغًا، متمتعًا بالأهلية النفسية، ومواطنًا أو مقيمًا دائمًا في الأوروغواي.

كما يجب أن يكون المصاب في المرحلة النهائية من مرض عضال لا شفاء منه، أو يعاني من آلام ومعاناة مستعصية لا تُحتمل، مع تدهور حاد في جودة الحياة. ويُلزم القانون الأطباء بتأكيد الحالة عبر تقارير طبية دقيقة، قبل الشروع بالإجراءات.

ووفقًا للنص، يحقّ للطبيب الامتناع عن المشاركة في العملية لأسباب ضميرية، شرط تحويل الحالة إلى زميل آخر يوافق على تنفيذها. كما تُلزم المستشفيات بتوفير دعم نفسي لذوي المريض، ومراقبة الإجراءات كافة ضمن إطار قانوني وإنساني صارم.

وبإقرارها هذا القانون، تنضمّ الأوروغواي إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تسمح بـ"الموت بمساعدة طبية"، على غرار هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، كندا، وإسبانيا.

وفي أميركا اللاتينية، كانت كولومبيا السباقة في هذا المجال عام 1997 عندما ألغت تجريم القتل الرحيم، قبل أن تلحق بها الإكوادور العام الماضي.

أما على المستوى العالمي، فعدد الدول التي تبيح القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار يبقى محدودًا، وتشمل:
أوروبا: هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، سويسرا (المساعدة على الانتحار فقط)، وإسبانيا.
- أستراليا: بعض الولايات مثل نيو ساوث ويلز، فيكتوريا، تسمانيا، وجنوب أستراليا.
- أميركا الشمالية: بعض المقاطعات الكندية وعدة ولايات أميركية كأوريغون وواشنطن.
- أوقيانوسيا: نيوزيلندا.
- أميركا الجنوبية: كولومبيا، الإكوادور، والأوروغواي الآن.


وقد لاقى القانون ترحيبًا واسعًا من الجمعيات المؤيدة لحق المريض في اتخاذ القرار بشأن نهاية حياته، التي اعتبرت الخطوة "انتصارًا للكرامة الإنسانية وحرية الإرادة".

في المقابل، عبّر رجال دين وممثلو جمعيات مسيحية عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"إضفاء الشرعية على القتل"، معتبرين أن الحياة طهبة إلهية لا يملك أحد حق إنهائها".

ورغم الانقسام الشعبي، يرى مراقبون أن إقرار القانون يعكس تحوّلًا ثقافيًا عميقًا في مجتمع أوروغواي المعروف بانفتاحه الاجتماعي، إذ كانت أول دولة في المنطقة تشرّع الإجهاض والزواج المتساوي واستهلاك القنب.
 
(سكاي نيوز عربية)
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. المرض خطف "القاضي الرحيم"
lebanon 24
16/10/2025 11:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الأوروغواي زار رئيس الجمهورية مودّعًا
lebanon 24
16/10/2025 11:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع مع السرطان.. وفاة "القاضي الرحيم" كابريو
lebanon 24
16/10/2025 11:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اكثر من 3 سنوات ونصف على الحرب.. أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي تجاوز المليون
lebanon 24
16/10/2025 11:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

المقاطعات

البرلمان

الشمالي

أوروبا

واشنطن

الجبهة

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:38 | 2025-10-16
04:26 | 2025-10-16
04:23 | 2025-10-16
04:04 | 2025-10-16
03:35 | 2025-10-16
03:30 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24