26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحلفاء يدعمون أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.. وزير الدفاع: نسجل استقراراً في خطوط القتال
Lebanon 24
16-10-2025
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الدفاع
الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء أن بلاده ستمول حزمة أسلحة أميركية لأوكرانيا حجمها 500 مليون دولار.
Advertisement
وأوضح خلال اجتماع مجموعة رامشتاين لدعم
أوكرانيا
في بروكسل أن الحزمة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت وأنظمة رادار وصواريخ مدفعية دقيقة التوجيه إلى جانب ذخيرة.
كما أشار إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية الإضافية التي تقدمها
ألمانيا
تجاوز ملياري
يورو
.
كذلك كشف بيستوريوس عن تسليم نظامين آخرين للدفاع الجوي (أيريس-تي) يتضمنان عددا كبيرا من الصواريخ وصواريخ دفاع جوي التي تطلق من على الكتف.
بدوره، توقع وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، شتاء صعبا بسبب هجمات
روسيا
على البنى التحتية، مشددا على أن بلاده بحاجة لأنظمة الصواريخ بعيدة الأمد إضافة إلى أنظمة رصد المسيرات وتحييدها.
وأكد أن قواته تسجل استقرارا في خطوط القتال الأمامية ضد روسيا، لافتا إلى أن الشركاء
الأوروبيين
يسددون مشتريات كييف من السلاح الأميركي.
إلى ذلك، شكر الوزير الذي أطلع نظراءه في حلف الناتو على الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف في الحرب ضد روسيا، الحلفاء على مساهماتهم لكنه أضاف أنه "من المهم أن ينضم الآخرون أيضا".
من جانبه، أعلن
الأمين العام
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن أكثر من نصف أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا تعهدوا بتمويل شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.
مواضيع ذات صلة
وزير الحرب الأميركي: نتوقع من الدول دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: نتوقع من الدول دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة
16/10/2025 11:42:53
16/10/2025 11:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: ندعو الشركاء لدعم مشاريع صناعات الدفاع الجوي في أوكرانيا ومواصلة الاستثمار فيها
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: ندعو الشركاء لدعم مشاريع صناعات الدفاع الجوي في أوكرانيا ومواصلة الاستثمار فيها
16/10/2025 11:42:53
16/10/2025 11:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تعمل في جميع جبهات القتال من أجل أمن إسرائيل
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تعمل في جميع جبهات القتال من أجل أمن إسرائيل
16/10/2025 11:42:53
16/10/2025 11:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ستارمر: ندعم بقوة جهود ترامب لإنهاء القتال في غزة
Lebanon 24
ستارمر: ندعم بقوة جهود ترامب لإنهاء القتال في غزة
16/10/2025 11:42:53
16/10/2025 11:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حلف شمال الأطلسي
الأمين العام
وزير الدفاع
الأوروبيين
الأوروبي
ألمانيا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعقيدات تؤخر فتح معبر رفح.. وتأجيل "400 شاحنة مساعدات" يومية
Lebanon 24
تعقيدات تؤخر فتح معبر رفح.. وتأجيل "400 شاحنة مساعدات" يومية
04:38 | 2025-10-16
16/10/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
04:26 | 2025-10-16
16/10/2025 04:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!
Lebanon 24
في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!
04:23 | 2025-10-16
16/10/2025 04:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟
Lebanon 24
هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟
04:04 | 2025-10-16
16/10/2025 04:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تتهم بريطانيا برعاية هجمات تخريبية على أراضيها
Lebanon 24
روسيا تتهم بريطانيا برعاية هجمات تخريبية على أراضيها
03:35 | 2025-10-16
16/10/2025 03:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:38 | 2025-10-16
تعقيدات تؤخر فتح معبر رفح.. وتأجيل "400 شاحنة مساعدات" يومية
04:26 | 2025-10-16
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
04:23 | 2025-10-16
في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!
04:04 | 2025-10-16
هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟
03:35 | 2025-10-16
روسيا تتهم بريطانيا برعاية هجمات تخريبية على أراضيها
03:30 | 2025-10-16
بعد اتفاق غزة.. هل سينعم لبنان وسوريا بالسلام والاستقرار؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 11:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 11:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 11:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24