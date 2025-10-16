Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الاسرائيلي في رسالة للجيش: جهزوا خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب

Lebanon 24
16-10-2025 | 00:58
ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، أن كاتس وجه الجيش، بإعداد خطة شاملة "لهزيمة حركة حماس" في قطاع غزة إذا تجددت الحرب.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "سي إن إن"، أمس الأربعاء، إنه سيدرس السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب لـ"سي إن إن" في اتصال هاتفي مقتضب عندما سئل عما سيحدث إذا رفضت حماس نزع سلاحها "ستعود إسرائيل إلى تلك الشوارع بمجرد كلمة مني. إذا كان بوسع إسرائيل الدخول إلى غزة والقضاء عليهم، فسيفعلون ذلك".
دونالد ترامب

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

مكتب وزير

قطاع غزة

إسرائيل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24