وزير الدفاع الاسرائيلي في رسالة للجيش: جهزوا خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب

ذكر مكتب في بيان، أن وجه الجيش، بإعداد خطة شاملة "لهزيمة حركة " في إذا تجددت الحرب.

Advertisement

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي لشبكة " إن"، أمس الأربعاء، إنه سيدرس السماح للقوات باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف لـ"سي إن إن" في اتصال هاتفي مقتضب عندما سئل عما سيحدث إذا رفضت حماس نزع سلاحها "ستعود إلى تلك الشوارع بمجرد كلمة مني. إذا كان بوسع إسرائيل الدخول إلى غزة والقضاء عليهم، فسيفعلون ذلك".