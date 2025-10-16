Advertisement

عربي-دولي

على الرغم من اقفاله من الجانب الاسرائيلي.. معبر رفح جاهز من الجانب المصري

Lebanon 24
16-10-2025 | 01:02
أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن معبر رفح جاهز للعمل من الجانب المصري، مشيراً إلى أن إسرائيل هي من أجّلت فتح المعبر من جهة غزة.
وأوضح رشوان في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن محاولات إسرائيلية تجري لإحداث مشكلات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن الجانب المصري أنهى جميع استعداداته لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية واستقبال الحالات الحرجة.
في موازاة ذلك أكد محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، في وقت سابق، عدم وجود أي موانع حالياً من فتح المعبر، لكنه لفت إلى أن التشغيل سيكون لاستقبال المرضى وليس لإدخال البضائع.

وأضاف المحافظ في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن السلطة الفلسطينية وقوة أوروبية ستشغلان معبر رفح من جانب غزة.
