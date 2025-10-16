على الرغم من اقفاله من الجانب الاسرائيلي.. معبر رفح جاهز من الجانب المصري



وأوضح رشوان في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن محاولات إسرائيلية تجري لإحداث مشكلات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن الجانب المصري أنهى جميع استعداداته لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية واستقبال الحالات الحرجة. أكد ضياء رشوان، رئيس للاستعلامات ، أن معبر جاهز للعمل من الجانب المصري، مشيراً إلى أن هي من أجّلت فتح المعبر من جهة غزة.وأوضح رشوان في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن محاولات إسرائيلية تجري لإحداث مشكلات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن الجانب المصري أنهى جميع استعداداته لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية واستقبال الحالات الحرجة.

في موازاة ذلك أكد محافظ اللواء خالد مجاور، في وقت سابق، عدم وجود أي موانع حالياً من فتح المعبر، لكنه لفت إلى أن التشغيل سيكون لاستقبال المرضى وليس لإدخال البضائع.



وأضاف المحافظ في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن وقوة أوروبية ستشغلان معبر رفح من جانب غزة.