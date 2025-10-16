لوقف عمل كارتيلات المخدرات.. ترامب يفكر بشن غارات على أراضي فنزويلا

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ، أنه يفكر في توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية تستهدف كارتيلات المخدرات، وذلك بعد سلسلة غارات أميركية استهدفت قوارب تقول إنها تستخدم لتهريب المخدرات من إلى .وقال للمراسلين في رداً على سؤال عما إذا كان يدرس شن ضربات على الأراضي الفنزويلية "نحن حتماً ننظر (في فكرة توجيه ضربات) إلى الأرض الآن، لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية".وأضاف: "لقد سمحت بذلك حقيقة لسببين"، قبل أن يسرد حججاً مألوفة تتهم بقيادة نظام "الإرهاب المخدراتي"، وإطلاق سراح سجناء لإرسالهم إلى الولايات المتحدة.ورفض الرئيس الأميركي تأكيد صحة معلومات نشرتها صحيفة " تايمز" New York Times تفيد بأنه سمح سراً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" CIA بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا ضد حكومة الرئيس .