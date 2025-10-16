Advertisement

عربي-دولي

لوقف عمل كارتيلات المخدرات.. ترامب يفكر بشن غارات على أراضي فنزويلا

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1430053-638962047359505867.webp
Doc-P-1430053-638962047359505867.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يفكر في توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية تستهدف كارتيلات المخدرات، وذلك بعد سلسلة غارات أميركية استهدفت قوارب تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.
Advertisement

وقال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كان يدرس شن ضربات على الأراضي الفنزويلية "نحن حتماً ننظر (في فكرة توجيه ضربات) إلى الأرض الآن، لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "لقد سمحت بذلك حقيقة لسببين"، قبل أن يسرد حججاً مألوفة تتهم مادورو بقيادة نظام "الإرهاب المخدراتي"، وإطلاق سراح سجناء لإرسالهم إلى الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأميركي تأكيد صحة معلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times تفيد بأنه سمح سراً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" CIA بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: أفكر بتوجيه غارات على الأراضي الفنزويلية تستهدف عصابات المخدرات
lebanon 24
16/10/2025 11:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أميركا في "نزاع مسلّح" مع كارتلات المخدرات قرب فنزويلا
lebanon 24
16/10/2025 11:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أمرتُ بشن ضربة على سفينة تابعة لتنظيم مصنف إرهابيا كانت تقوم بعمليات تهريب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا
lebanon 24
16/10/2025 11:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا
lebanon 24
16/10/2025 11:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الفنزويلي

فنزويلية

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:38 | 2025-10-16
04:26 | 2025-10-16
04:23 | 2025-10-16
04:04 | 2025-10-16
03:35 | 2025-10-16
03:30 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24