Advertisement

عربي-دولي

روسيا تتهم بريطانيا برعاية هجمات تخريبية على أراضيها

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1430085-638962077968766757.webp
Doc-P-1430085-638962077968766757.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن بريطانيا أشرفت بشكل مباشر على الهجوم الأوكراني الذي استهدف المطارات والقاذفات الاستراتيجية الروسية.
Advertisement

وقال بورتنيكوف، خلال اجتماع مجلس مديري الأجهزة الأمنية والاستخبارات لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند: "تحت الإشراف المباشر للاستخبارات البريطانية، وعشية المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي في إسطنبول (في 2 يونيو من هذا العام)، تم تنفيذ عملية الاستخبارات الأوكرانية "باوتين"، وقام البريطانيون لاحقاً بالدعاية من خلال التزييف في وسائل الإعلام حول الأضرار الضخمة المزعومة التي تسببت فيها العملية، والتخطيط من قبل أوكرانيا وحدها للعمل التخريبي".

وفي هذا السياق، صرح بورتنيكوف أن أجهزة خاصة بريطانية وأوكرانية تحضر لتخريب خط أنابيب الغاز "السيل التركي".
مواضيع ذات صلة
مخابرات الدنمارك: روسيا قد تنفذ هجمات تخريبية ضد قواتنا
lebanon 24
16/10/2025 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
lebanon 24
16/10/2025 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة حركة القطارات بخطين رئيسيين في ألمانيا بعد أعطال تقنية وأعمال تخريبية
lebanon 24
16/10/2025 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اليمن يتهم إيران بتحويل أراضيه إلى قاعدة لتطوير أسلحة كيمياوية
lebanon 24
16/10/2025 11:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

وسائل الإعلام

البريطانية

الأوكرانية

البريطاني

أوكرانيا

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:38 | 2025-10-16
04:26 | 2025-10-16
04:23 | 2025-10-16
04:04 | 2025-10-16
03:30 | 2025-10-16
03:26 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24