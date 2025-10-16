26
عربي-دولي
روسيا تتهم بريطانيا برعاية هجمات تخريبية على أراضيها
Lebanon 24
16-10-2025
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن
بريطانيا
أشرفت بشكل مباشر على الهجوم الأوكراني الذي استهدف المطارات والقاذفات الاستراتيجية الروسية.
وقال بورتنيكوف، خلال اجتماع مجلس مديري
الأجهزة الأمنية
والاستخبارات لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند: "تحت الإشراف المباشر للاستخبارات
البريطانية
، وعشية المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي في إسطنبول (في 2 يونيو من هذا العام)، تم تنفيذ عملية الاستخبارات
الأوكرانية
"باوتين"، وقام البريطانيون لاحقاً بالدعاية من خلال التزييف في
وسائل الإعلام
حول الأضرار الضخمة المزعومة التي تسببت فيها العملية، والتخطيط من قبل
أوكرانيا
وحدها للعمل التخريبي".
وفي هذا السياق، صرح بورتنيكوف أن أجهزة خاصة بريطانية وأوكرانية تحضر لتخريب خط أنابيب
الغاز
"السيل
التركي
".
مواضيع ذات صلة
مخابرات الدنمارك: روسيا قد تنفذ هجمات تخريبية ضد قواتنا
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
عودة حركة القطارات بخطين رئيسيين في ألمانيا بعد أعطال تقنية وأعمال تخريبية
اليمن يتهم إيران بتحويل أراضيه إلى قاعدة لتطوير أسلحة كيمياوية
الأجهزة الأمنية
وسائل الإعلام
البريطانية
الأوكرانية
البريطاني
أوكرانيا
المطار
تابع
تعقيدات تؤخر فتح معبر رفح.. وتأجيل "400 شاحنة مساعدات" يومية
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!
هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟
بعد اتفاق غزة.. هل سينعم لبنان وسوريا بالسلام والاستقرار؟
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
