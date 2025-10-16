Advertisement

أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أشرفت بشكل مباشر على الهجوم الأوكراني الذي استهدف المطارات والقاذفات الاستراتيجية الروسية.وقال بورتنيكوف، خلال اجتماع مجلس مديري والاستخبارات لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند: "تحت الإشراف المباشر للاستخبارات ، وعشية المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي في إسطنبول (في 2 يونيو من هذا العام)، تم تنفيذ عملية الاستخبارات "باوتين"، وقام البريطانيون لاحقاً بالدعاية من خلال التزييف في حول الأضرار الضخمة المزعومة التي تسببت فيها العملية، والتخطيط من قبل وحدها للعمل التخريبي".وفي هذا السياق، صرح بورتنيكوف أن أجهزة خاصة بريطانية وأوكرانية تحضر لتخريب خط أنابيب "السيل ".