Advertisement

عربي-دولي

ترامب ماض في تنفيذ خطته للسلام.. ودول إسلامية تتحرك لتشكيل "قوة استقرار" في غزة

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1430091-638962084822193191.webp
Doc-P-1430091-638962084822193191.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب موقع "العربية": تتنافس ثلاث دول من خارج الشرق الأوسط، هي إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، لتكون من أبرز المساهمين في "قوة استقرار مستقبلية" في غزة، وفقاً لمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أبلغوا موقع "بوليتيكو" Politico.
Advertisement

وأكد مسؤول دفاعي أميركي وآخر سابق أن هذه الدول أبدت اهتماماً جدياً بالمشاركة في القوة التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشكيلها ضمن خطتها لإعادة هيكلة الوضع في القطاع.

إندونيسيا، باعتبارها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تسعى لتعزيز نفوذها الدولي، فيما تربط باكستان وأذربيجان علاقات وثيقة بالإدارة الأميركية الحالية، وقد تسعيان إلى تعزيز مكانتهما لدى واشنطن.

وأوضح مسؤول دفاعي أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية ولم تقدم أي التزامات رسمية بعد، لكن التقدم في النقاشات يظهر أن البيت الأبيض يمضي في تنفيذ خطته للسلام المكونة من 20 بنداً.

وقال دان شابيرو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية خلال إدارة بايدن، إن "إظهار الزخم أمر حاسم، ويجب تحفيز هذه الدول على اتخاذ خطوات عملية وتحديد مهام القوة وبنيتها لضمان جاهزيتها للانتشار".

وتعد "قوة الاستقرار" جزءاً محورياً من الخطة الأميركية، إذ من المقرر أن تتولى تدريب الشرطة الفلسطينية لإدارة القطاع لاحقاً ونقل السلطة من حركة حماس. ومن المتوقع أن تشارك مصر والأردن في المشاورات دون إرسال قوات، تجنباً لأي انطباع بأنها تعمل لصالح إسرائيل. كما يتوقع أن تتمركز قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل إسرائيل للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار.

وعلى الأرض، بدأت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" CENTCOM بإرسال 200 جندي إلى إسرائيل لإنشاء مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة، في وقت لم تعلن فيه إدارة ترامب بعد عن تشكيل فرق تنسيق من وزارة الخارجية أو أي جهة حكومية أخرى.

ويرى مسؤول دفاعي سابق أن المهمة "هائلة" بالنسبة للقيادة المركزية الأميركية في ظل غياب جهة تنسيق مركزية واحدة، مشيراً إلى أن التنسيق مع دول كإندونيسيا وأذربيجان، اللتين تقعان خارج نطاق مسؤولية القيادة المركزية، سيزيد من التعقيد.

ورغم أن حماس أفرجت مؤخراً عن 20 رهينة، فإنها لم تسلم سوى سبع جثث من أصل 28، ما أثار اتهامات إسرائيلية لها بانتهاك الاتفاق القائم. وبينما ينظر إلى تشكيل القوة الدولية كخطوة أولى في خطة ترامب، لا تزال الأسئلة مفتوحة حول من سيحكم غزة فعلياً، ومن سيقوم بنزع سلاح حماس.
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري بغزة
lebanon 24
16/10/2025 17:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: وفقا لخطة ترامب سيتم تشكيل مجلس للسلام وستشارك فيه بريطانيا
lebanon 24
16/10/2025 17:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نتنياهو يدعم خطتي للسلام وكذلك الدول العربية والإسلامية
lebanon 24
16/10/2025 17:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: هناك بعض "التقييدات" قد تواجه الجيش خلال تنفيذ خطته
lebanon 24
16/10/2025 17:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

الفلسطينية

الدول على

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-16
09:54 | 2025-10-16
09:12 | 2025-10-16
09:00 | 2025-10-16
08:42 | 2025-10-16
08:17 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24