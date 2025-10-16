ترامب ماض في تنفيذ خطته للسلام.. ودول إسلامية تتحرك لتشكيل "قوة استقرار" في غزة

Advertisement

كتب موقع "العربية": تتنافس ثلاث دول من خارج ، هي إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، لتكون من أبرز المساهمين في "قوة استقرار مستقبلية" في غزة، وفقاً لمسؤولين في الأميركية أبلغوا موقع "بوليتيكو" Politico.وأكد مسؤول دفاعي أميركي وآخر سابق أن هذه الدول أبدت اهتماماً جدياً بالمشاركة في القوة التي تسعى إدارة الرئيس لتشكيلها ضمن خطتها لإعادة هيكلة الوضع في القطاع.إندونيسيا، باعتبارها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تسعى لتعزيز نفوذها الدولي، فيما تربط باكستان وأذربيجان علاقات وثيقة بالإدارة الأميركية الحالية، وقد تسعيان إلى تعزيز مكانتهما لدى .وأوضح مسؤول دفاعي أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية ولم تقدم أي التزامات رسمية بعد، لكن التقدم في النقاشات يظهر أن يمضي في تنفيذ خطته للسلام المكونة من 20 بنداً.وقال دان شابيرو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية خلال إدارة بايدن، إن "إظهار الزخم أمر حاسم، ويجب تحفيز هذه اتخاذ خطوات عملية وتحديد مهام القوة وبنيتها لضمان جاهزيتها للانتشار".وتعد "قوة الاستقرار" جزءاً محورياً من الخطة الأميركية، إذ من المقرر أن تتولى تدريب الشرطة لإدارة القطاع لاحقاً ونقل السلطة من حركة حماس. ومن المتوقع أن تشارك مصر والأردن في المشاورات دون إرسال قوات، تجنباً لأي انطباع بأنها تعمل لصالح . كما يتوقع أن تتمركز قوات وقطرية وإماراتية داخل إسرائيل للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار.وعلى الأرض، بدأت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" CENTCOM بإرسال 200 جندي إلى إسرائيل لإنشاء مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة، في وقت لم تعلن فيه إدارة بعد عن تشكيل فرق تنسيق من أو أي جهة حكومية أخرى.ويرى مسؤول دفاعي سابق أن المهمة "هائلة" بالنسبة للقيادة المركزية الأميركية في ظل غياب جهة تنسيق مركزية واحدة، مشيراً إلى أن التنسيق مع دول كإندونيسيا وأذربيجان، اللتين تقعان خارج نطاق مسؤولية القيادة المركزية، سيزيد من التعقيد.ورغم أن حماس أفرجت مؤخراً عن 20 رهينة، فإنها لم تسلم سوى سبع جثث من أصل 28، ما أثار اتهامات إسرائيلية لها بانتهاك الاتفاق القائم. وبينما ينظر إلى تشكيل القوة الدولية كخطوة أولى في خطة ترامب، لا تزال الأسئلة مفتوحة حول من سيحكم غزة فعلياً، ومن سيقوم بنزع سلاح حماس.