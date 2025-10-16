إنذار في إيلات… والجيش الإسرائيلي يوضح

Advertisement

دوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات جنوب للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، للاشتباه بتسلّل طائرة مسيّرة. وقال الجيش إن الإنذارات فُعّلت إثر رصد "طائرة معادية"، قبل أن يعلن لاحقًا أن سبب التفعيل يعود إلى "تشخيص خاطئ".يأتي ذلك على وقع هجمات أعلنت (الحوثيون) مسؤوليتها عنها خلال الأشهر الماضية دعماً للمقاومة في غزة ورفضًا للعمليات ، واستهدفت فيها مدنًا ومرافق داخل إسرائيل، بينها إيلات وعسقلان، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ.