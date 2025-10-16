25
عربي-دولي
إنذار في إيلات… والجيش الإسرائيلي يوضح
دوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات جنوب
إسرائيل
للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، للاشتباه بتسلّل طائرة مسيّرة. وقال الجيش
الإسرائيلي
إن الإنذارات فُعّلت إثر رصد "طائرة معادية"، قبل أن يعلن لاحقًا أن سبب التفعيل يعود إلى "تشخيص خاطئ".
يأتي ذلك على وقع هجمات أعلنت
حركة أنصار الله
اليمنية
(الحوثيون) مسؤوليتها عنها خلال الأشهر الماضية دعماً للمقاومة في غزة ورفضًا للعمليات
الإسرائيلية
، واستهدفت فيها مدنًا ومرافق داخل إسرائيل، بينها إيلات وعسقلان، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ.
