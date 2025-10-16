فرنسا.. حكومة لوكورنو الجديدة تنجو من اقتراع حجب الثقة

Advertisement

امتنع عن تأييد المذكرة التي قدّمها اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، على وقع خلافات متصاعدة حول إصلاح نظام التقاعد. قيادة أعلنت أنها ستلجأ إلى مناقشات الموازنة لإلغاء إجراءات تعتبرها “غير عادلة”، وفق ما قال أوليفييه فور. رغم توجيهات الحزب، صوّت سبعة نواب اشتراكيين لصالح الحجب، بحسب “لوموند”.ومن المقرر تصويت آخر بعد أن قدّم " " مذكرة جديدة لحجب الثقة. حظوظها ضعيفة، إذ لا يرغب نواب اليسار في الظهور متحالفين مع اليمين المتطرف.كان لوكورنو قد استقال الأسبوع الماضي قبل أن يعيد الرئيس تكليفه بعد أربعة أيام. تسعى الحكومة لتوفير 40 مليار لضبط العجز، فيما يظلّ برلمان منقسم عاجزًا عن التوافق على مسار إصلاح .